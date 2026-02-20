Potente incendio inunda de humo importante vía de Bogotá: Bomberos informaron que es estructural

Un fuerte incendio se registra esta tarde en la carrera 30 (avenida NQS) con calle 71, en la localidad de Barrios Unidos. Según el Cuerpo de Bomberos, que atienden la emergencia, se trata de una conflagración estructural en una edificación de ocho pisos, y hasta el momento no hay reporte de personas heridas. La Secretaria de Tránsito informó que se presenta cierre vial en la zona.

El incendio se presenta en los ductos del restaurante Mi Gran Parrilla Boyacense. Las imágenes difundidas en redes sociales muestran la impresionante columna de humo que se formó a causa del incidente y que llena de humo esa zona de la capital.

Hacia las 6:30 de la tarde se reportó el control total del incendio con un saldo de 0 lesionados. Desde las 6:00 p. m., con el 80% del incendio controlado, se levantó el cierre implementado sobre la calle 71A. Se registra alto flujo vehicular en la zona y hay tráfico lento.