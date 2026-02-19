Familiares de egresados del Liceo Antioqueño fallecidos en accidente denunciaron a la empresa de buses Precoltur

A más de dos meses desde el lamentable accidente de tránsito donde 16 jóvenes recién graduados del colegio Liceo Antioqueño, de Bello, perdieron la vida en Remedios, Antioquia, varias familias de las víctimas decidieron emprender acciones legales contra la empresa Precoltur, dueña del bus que transportaba a los estudiantes y se precipitó a un abismo el 14 de diciembre de 2025.

Cabe recordar que después del siniestro se identificaron irregularidades en la revisión tecnicomecánica hecha al vehículo por parte de un Centro de Diagnóstico Automotor (CDA). Además, los familiares de algunas víctimas habían señalado que el bus presentaba fallas mecánicas durante los viajes.

La denuncia penal

A raíz de lo anterior, las familias de dos de los fallecidos radicaron denuncia penal contra Precolombina de Turismo Especializado Ltda (Precoltur) y el CDA Servisuper Ltda, que ya había fue suspendido por seis meses tras el trágico suceso.

Precoltur es señalado de haber incumplido, presuntamente, los trámites de la seguridad social de sus conductores y del mantenimiento preventivo de la flota; y el CDA es denunciado porque habría reportado información falsa al Registro Único Nacional de Transporte (Runt) para permitir que el bus continuara en operación.

Otros procesos legales

Además de dicha denuncia, el abogado Andrés Stiven Gómez Parra, gerente de la firma que representa a las familias de 10 de los lesionados y 5 víctimas mortales, informó al medio El Colombiano que respecto al accidente también avanzan procesos civiles.

El abogado de Territorio Legal Abogados comentó que ninguna de las familias ha sido reparada o indemnizada pero aclaró que ya hay varias reclamaciones a la póliza estudiantil contratada por el Liceo Antioqueño con tres aseguradoras: Seguros Comerciales Bolívar, Equidad Seguros y Solidaria de Colombia.

Además, contó que también hay un trámite en curso con la empresa operadora del viaje, que se trataba de una excursión a Tolú celebrando los grados de los estudiantes, llamada Seniors Prom, quienes tenían contratadas unas coberturas con Colasistencias. Y, finalmente, hay una reclamación ante la aseguradora que tenía Precoltur.

Adicionalmente, el abogado aclaró que aún sin interponer denuncias penales ya hay una investigación en curso por parte de la Fiscalía, en este caso la 110 seccional de municipio de Segovia, pues se trata de un accidente donde fallecieron personas. “Respecto a las familias donde hubo lesionados, se tienen 6 meses para radicar una denuncia en la Fiscalía por las lesiones personales. Mis clientes ya lo hicieron”, agregó.