Incautan más de 100 barras de explosivos escondidos en la Terminal de Cali, frustran presunto tercer atentado del año

Las autoridades de Cali interceptaron un cargamento de 160 barras de pentolita, esto es un explosivo compuesto que se utiliza para fines militares, al interior de la Terminal de Transportes, teniendo bajo control lo que se investiga como la tercera presunta acción violenta planificada contra la ciudad durante los primeros dos meses de 2026.

Durante los operativos de control y registro ejecutados este fin de semana por la Policía Metropolitana, dos mujeres adultas fueron capturadas y una menor de edad quedó bajo las autoridades pertinentes, señaladas de presuntamente ingresar el material de alto poder destructivo a la capital del Valle del Cauca.

Las primeras indagaciones apuntan a que estos elementos estarían ingresando al área urbana mediante rutas intermunicipales regulares. Ante este panorama, la administración distrital confirmó la convocatoria urgente de una cumbre de seguridad para frenar el flujo de explosivos, la cual el mismo alcalde de la ciudad indicó que esta prevista para esta semana.

A través de un comunicado oficial publicado por la Alcaldía de Cali, el mandatario, Alejandro Eder, detalló la situación y la estrategia a seguir con los departamentos vecinos. Textualmente, el alcalde señaló: “En lo corrido de este año, hemos frustrado al menos tres intentos de atentados terroristas en Cali. Pero lo cierto es que las bombas o la dinamita vienen de departamentos vecinos. Por eso vamos a realizar un consejo de seguridad bidepartamental, con la gobernadora del Valle, el gobernador del Cauca y alcaldes de municipios aledaños”.

Material incautado en Cali Archivo: Alcaldía de Cali

Reclamo al Gobierno Nacional en etapa preelectoral

El actual calendario democrático eleva las alertas operativas de la Fuerza Pública. El distrito vinculó este reciente hallazgo con lo que sería la necesidad de garantizar el orden y la seguridad de cara a las próximos elecciones. Según el reporte, la Alcaldía ha incrementado la entrega de recursos logísticos, vehículos y equipos de comunicación a la Policía para sostener los controles en terreno.

No obstante, el alcalde advirtió que las capacidades locales requieren mayor respaldo para contener las presuntas redes logísticas de grupos armados. Exigió públicamente “una mayor colaboración del Gobierno Nacional” para bloquear los corredores que conectan al Cauca con el suroccidente colombiano.

Recompensa de COP 100 millones para desarticular planes criminales

Con el objetivo de anticipar el ingreso de nuevos armamentos, las autoridades mantienen activo el programa de recompensas. La Alcaldía de Cali ofrece hasta 100 millones de pesos colombianos, bajo reserva de identidad, a quienes entreguen información que permita prevenir acciones violentas o dar con los responsables intelectuales de estos presuntos actos de terrorismo.

La línea de emergencia 123 y el número telefónico multi crimen 321 394 51 56 reciben información las 24 horas. Mientras las dos mujeres enfrentan su respectivo proceso de judicialización y se restablecen los derechos de la menor, la Policía avanza en el rastreo para determinar quiénes recibirían las cargas de pentolita detectadas en la plataforma terrestre.