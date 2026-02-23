Emergencia en avioneta con siete pasajeros, se salió de la pista en Nuquí durante el despegue

Una emergencia aérea se registró la tarde de este lunes, 23 de febrero, en el aeropuerto Reyes Murillo de Nuquí, Chocó, luego de que una aeronave identificada con la matrícula HK5245 se saliera de la pista durante las maniobras de despegue. El incidente, que involucró a siete pasajeros y los miembros de la tripulación, no dejó personas lesionadas, según el reporte oficial entregado por la Aeronáutica Civil.

La aeronave, que se disponía a cubrir la ruta hacia la ciudad de Quibdó, perdió el control en pleno despegue, lo que obligó a una respuesta inmediata de los organismos de socorro locales. A pesar del impacto y la tensión generada entre los viajeros, el personal aeroportuario confirmó que todos los ocupantes resultaron ilesos y fueron valorados médicamente para descartar afectaciones físicas.

Estado de los pasajeros y atención de la emergencia

Luego del despiste, se activaron de forma automática los protocolos de atención de emergencias en la terminal aérea. Versiones preliminares de medios locales indican que la avioneta habría perdido impulso y fuerza justo en el momento crítico del despegue, lo que derivó en la salida de la zona asfaltada.

La Dirección Técnica de Investigación de Accidentes (DIACC) confirmó a través de sus canales oficiales que ya se adelantan las labores de campo para determinar los factores que originaron el suceso. El foco de los expertos se centra en una posible falla mecánica en los motores o las condiciones técnicas de la pista al momento del incidente. Asimismo, confiaron que no hay heridos o muertos en este incidente.

Investigación técnica en el aeropuerto de Nuquí

En paralelo a la atención de los pasajeros, técnicos de la Aerocivil iniciaron la inspección de los daños materiales sufridos por la HK5245. Las autoridades buscan establecer si la infraestructura del aeropuerto Reyes Murillo cumple con las condiciones óptimas para la operación o si existieron factores externos que comprometieron la estabilidad de la avionet.

Por ahora, las operaciones en la terminal de Nuquí se mantienen bajo vigilancia técnica mientras se retira la aeronave y se garantiza la seguridad para el resto de los vuelos comerciales que conectan al Chocó con el interior del país.