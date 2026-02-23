Giro en caso Diana Ospina: Theatron reveló información clave del taxi que abordó antes de desaparecer

El paradero de Diana Ospina, de 35 años, es un misterio desde la madrugada del domingo 22 de febrero de 2026. La mujer desapareció luego de salir de la reconocida discoteca Theatron, ubicado en la localidad de Chapinero en Bogotá. Frente a la gravedad de los hechos, el establecimiento emitió un pronunciamiento oficial confirmando la entrega de material audiovisual clave al Gaula de la Policía Nacional, trazando los últimos pasos de la joven antes de perder contacto con su familia.

La investigación de las autoridades tomó un nuevo rumbo gracias a estas grabaciones, ya que las cámaras de seguridad del sector lograron documentar la hora exacta de salida y la ruta que tomó Ospina antes de subirse a un taxi, desmintiendo versiones iniciales sobre el punto exacto donde abordó el transporte para dirigirse a su casa.

El minuto a minuto captado en video

La administración de la discoteca detalló el recorrido de la mujer mediante un comunicado de prensa, aportando las coordenadas precisas que ahora son la base del operativo de búsqueda. Sobre las nuevas pistas, el establecimiento señala de manera textual:

“En colaboración con el grupo GAULA y las autoridades, hemos entregado los vídeos de las cámaras de seguridad del establecimiento, en donde se puede ver a Diana Ospina saliendo del lugar a las 2:44 a. m. en compañía de una amiga, quien toma un carro particular sobre la carrera 13 con calle 59. Posteriormente, Diana se dirige a la calle 58 bis con carrera 10, donde se le ve subir a un taxi”.

El establecimiento nocturno aclaró que cuenta con un convenio de “Taxis Seguros”, afirmando que “THEATRON aclara que tiene un convenio con el servicio de Taxis Seguros, el cual se pone a disposición de los clientes que lo requieren y se informa al público visitante desde su entrad”. Sin embargo, no se conoce si el automóvil que abordó Diana hace parte de esto o si fue tomado directamente afuera en la calle 58 bis.

Comunicado emitido por Theatron

Mensajes borrados y extorsión financiera

El caso apunta a un posible secuestro extorsivo. Andrea Galindo, amiga de Ospina y la última persona de su círculo en verla, relató al canal CityTv que ambas salieron juntas del bar. Ospina canceló un servicio de transporte por aplicación, decidió tomar un taxi en la vía pública y envió una fotografía de la placa del vehículo a través de WhatsApp, asegurando que estaba cerca de su destino.

Minutos después, la comunicación se cortó y la fotografía de la placa y un mensaje de voz fueron eliminados bajo la opción “borrar para todos” en WhatsApp, lo que indicaría que posiblemente fue una tercera persona tomó el control del dispositivo móvil.

La situación financiera de la víctima también fue vulnerada. Los familiares denunciaron, a la cadena radial Blu Radio, extracciones irregulares de dinero desde su cuenta de Davivienda en las horas siguientes a su desaparición. A esto se suman llamadas que tienen tintes de intimidatorias donde delincuentes exigen el pago de 10 millones de pesos por su liberación. La familia consignó un adelanto de 2.5 millones de pesos, pero los captores no han entregado ninguna prueba de supervivencia, afirmó la sobrina en plena transmisión radial de esta cadena.

Actualmente, la Secretaría de Seguridad de Bogotá, bajo la vocería de César Restrepo, realiza un cruce técnico de las cámaras del Distrito en Chapinero y las rutas hacia el noroccidente de la ciudad para identificar la matrícula y el recorrido final del taxi.