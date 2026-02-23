¿Busca trabajo en Bogotá? Conozca cómo aplicar a las más de 1.300 vacantes disponibles esta semana

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, ha anunciado la apertura de una nueva convocatoria masiva con 1.366 vacantes de empleo formal vigentes para la última semana de febrero. Esta iniciativa busca conectar el talento de los bogotanos con las necesidades del sector empresarial, ofreciendo diversas opciones para personas de múltiples conocimientos y experiencias.

Esto también le puede interesar: Alerta en Bogotá: Buscan desesperadamente a mujer que desapareció tras salir de famosa discoteca en Chapinero

Una de las grandes ventajas de esta jornada es la variedad de perfiles: hay opciones para quienes están en busca de su primer empleo (sin experiencia previa) y para profesionales con hasta siete años de trayectoria. Los rangos salariales son competitivos, oscilando entre uno y cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), dependiendo del nivel de especialización y el cargo.

Perfiles con mayor demanda

La oferta laboral de esta semana abarca múltiples sectores de la economía. Algunos de los cargos más solicitados incluyen:

Sector Salud y Bienestar: Médicos especialistas en fisiatría, optómetras, auxiliares de odontología y técnicos en higiene oral.

Médicos especialistas en fisiatría, optómetras, auxiliares de odontología y técnicos en higiene oral. Educación: Docentes de matemáticas, inglés, sociales, música, artes y español, así como psicopedagogos.

Docentes de matemáticas, inglés, sociales, música, artes y español, así como psicopedagogos. Comercio y Servicios: Cajeros, auxiliares de tienda, asesores inmobiliarios, ejecutivos comerciales junior y asesores de cartera.

Cajeros, auxiliares de tienda, asesores inmobiliarios, ejecutivos comerciales junior y asesores de cartera. Administrativo y Contable: Contadores junior, analistas de nómina, asistentes de selección, auxiliares contables y auxiliares de sistemas.

Contadores junior, analistas de nómina, asistentes de selección, auxiliares contables y auxiliares de sistemas. Operativo y Construcción: Operarios de planta metalmecánica, maestros de construcción, especialistas en topografía y auxiliares de panadería o carne.

Atención presencial en Usaquén

Para facilitar el acceso a estas oportunidades, la Unidad Móvil de Empleo se desplazará esta semana a la localidad de Usaquén. El punto de atención será el Centro de Desarrollo Comunitario (CDC) Simón Bolívar Servitá, ubicado en la Calle 165 No. 7-52.

Los ciudadanos podrán acercarse los días 23, 24, 25, 26 y 28 de febrero. El horario de atención de lunes a jueves es de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., mientras que el sábado se atenderá de 8:00 a.m. a 12:00 m. En este espacio, los asistentes recibirán orientación gratuita para actualizar su hoja de vida, talleres de orientación ocupacional y vinculación directa con las vacantes.

Lea también: El fin de los “traspasos en blanco”: ¿Cómo evitar que un carro ajeno le arruine el bolsillo?

¿Cómo aplicar de forma virtual?

Si no puede asistir presencialmente, la Secretaría ha habilitado canales digitales para garantizar que nadie se quede por fuera. Puede consultar las ofertas a través del portal del Servicio Público de Empleo o mediante el canal oficial de WhatsApp titulado ‘Empleo en Bogotá’.

Recuerde que todos los procesos de intermediación liderados por el Distrito son gratuitos y sin intermediarios. Tenga su hoja de vida actualizada y digitalizada para agilizar su postulación.

Esta noticia fue realizada con el apoyo de una inteligencia artificial bajo la supervisión de una periodista.