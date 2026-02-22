Le llueven críticas a Marta Lucía Ramírez por comentario que fue tildado como racista y clasista

La exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez está en el ojo del huracán a raíz de unos comentarios que han sido calificados como racistas y clasistas.

A través de su cuenta oficial en la red social X, la vicepresidenta se refirió a una foto en la que se observaba a decenas de indígenas marchando en Bogotá. Según ella, estos ciudadanos no eran bogotanos por su aspecto.

“Claro !! No vez que casi todos tienen pinta de La Castellana; Teusaquillo; Suba ; Chapinero??? Aunque viéndolos bien , parece que a algunos los trajeron del Cauca en buses. No serán los mismos de La Panamericana? (SIC)”, se preguntó la vicepresidenta.

Sus comentarios pronto desataron una ola de críticas en redes sociales.

Ministra de Comercio le respondió a Marta Lucía Ramírez

También a través de la red social X, la ministra de Comercio del actual gobierno, Diana Morales, le dio una fuerte respuesta a la exvicepresidenta.

“Lo expresado no es un comentario aislado ni una simple provocación retórica. Es la manifestación de una cultura política que históricamente ha operado sobre la base de la segregación estructural. Cuando se sugiere que una movilización carece de autenticidad porque quienes participan no encajan en ciertos códigos estéticos o territoriales, lo que se está haciendo es algo más grave: se está trazando una frontera simbólica entre ciudadanos ‘legítimos’ y ciudadanos ‘sospechosos’”, advirtió la ministra Morales.

Así mismo, señaló que en la historia reciente de Colombia este tipo de acciones se han enmarcado en una forma de exclusión simbólica que incluso fue un precedente para la violencia.

“No se trata de una diferencia de opinión. Se trata de una jerarquización implícita de la ciudadanía. Ese imaginario ha sido funcional a un modelo social que normalizó la desigualdad como orden natural y convirtió la segregación urbana y regional en criterio de pertenencia. Bajo esa lógica, el espacio público no es de todos, sino de quienes se ajustan a una estética y a un origen considerados aceptables”, puntualizó la ministra.