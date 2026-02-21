“Pasa bajo sus ojos”: Petro se indignó con la Policía de un municipio por presunto delito electoral

En el municipio de Aguachica, Cesar, hay una fuerte polémica después de que apareció un carrotanque que estaba regalando agua y sugería votar por los congresistas Ape Cuello y Didier Lobo de los partidos Conservador y Cambio Radical, respectivamente. Estos hechos despertaron la indignación del presidente Gustavo Petro, quien se pronunció sobre el tema a través de su cuenta oficial en la red social X.

La controversia empezó a crecer desde hace unas horas, debido a que varios usuarios de redes sociales denunciaron públicamente que el carrotanque habría estado sacando agua de hidrantes públicos para luego repartirla y hacer propaganda política en las calles de Aguachica.

Estos hechos llegaron a oídos del primer mandatario, quien cuestionó duramente a la Policía del municipio por no evitar este tipo de acciones, pues consideró que constituyen un delito de acuerdo al Código Penal Colombiano.

“Le solicito a la policía de Aguachica detener a los autores materiales e intelectuales de este delito electoral que pasa bajo sus ojos. El comandante de policía de Aguachica y de los pueblos del Cesar, Magdalena y Guajira, con problemas de agua permanente deben detener y capturar a quienes usan el agua con fines electorales. Si no responden en la práctica es porque la policía de esas regiones está articulada a las mafias políticas y el crimen”, manifestó el presidente en su cuenta de X.

Adicionalmente, sostuvo que la Policía no estaría cumpliendo con sus órdenes en otras regiones del Caribe colombiano. Y advritió que los uniformados de esa institución deben cumplir con sus mandatos, teniendo en cuenta que, como presidente, es el comandante de en jefe de la Fuerza Pública.

“He ordenado que se ponga de inmediato la estación de carabineros más grande del Caribe oriental en el parque Tayrona, y todavía nada. Es una orden del comandante supremo de la fuerza pública. No queremos policías encubriendo el crimen”, indicó el primer mandatario.