Trump ordenará desclasificar archivos sobre ovnis y extraterrestres en medio de escándalo de Epstein

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el pasado jueves su intención de publicar archivos clasificados del gobierno sobre ovnis (objetos voladores no identificados), vida extraterrestre y fenómenos aéreos no identificados (fani).

Este anuncio se da días después de que el expresidente Barack Obama afirmara en un podcast que los aliens existen, y surge también en medio del escándalo por los documentos del pedófilo y traficante sexual Jeffrey Epstein en los que se menciona a Trump en múltiples ocasiones.

La polémica declaración de Obama

“Son reales, pero no los he visto”, respondió Obama a la pregunta del presentador de podcast Brian Tyler Cohen sobre si existían los extraterrestres. “Y no están siendo mantenidos en… ¿cómo es? El Área 51. No hay una instalación subterránea, a menos que haya una enorme conspiración y se lo hayan ocultado al presidente de Estados Unidos”.

Esta afirmación desató una ola de comentarios y debates en redes sociales sobre un tema que siempre ha sido objeto de conspiración. Para aclarar dudas, el expresidente agregó en una comunicación posterior: “Intentaba mantenerme en el espíritu de la ronda rápida, pero como ha recibido atención, déjenme aclarar. Estadísticamente, el universo es tan vasto que las probabilidades de que haya vida allá afuera son altas”.

Sin embargo, señaló que “las probabilidades de que hayamos sido visitados por extraterrestres son bajas” por las grandes distancias que hay entre sistemas solares, y aseguró que ni vio evidencia de contacto con vida alienígena durante su administración.

Trump se molestó y decidió desclasificar documentos

Trump se mostró incómodo con las opiniones de Obama, diciendo que “cometió un gran error” y “no debería hacer eso”. Sin embargo, tomó la decisión de ordenar la desclasificación de archivos y dijo que él no sabe si los extraterrestres existen, cuando le preguntaron su creía en ellos.

Por último, publicó en su plataforma Truth Social: “En vista del gran interés mostrado, ordenaré al Secretario de Guerra y a otros Departamentos y Agencias pertinentes que inicien el proceso de identificación y divulgación de archivos gubernamentales relacionados con vida extraterrestre, fenómenos aéreos no identificados (FANI) y objetos voladores no identificados (OVNI), así como cualquier otra información relacionada con estos asuntos tan complejos, pero sumamente interesantes e importantes”.