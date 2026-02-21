Este es el señalado feminicida de la colombiana hallada en una nevera: los mensajes que envió exponen su crueldad

El principal sospechoso del feminicidio de Lina María Guerra Echavarría, la ciudadana colombiana de 39 años hallada sin vida dentro de un congelador en Norfolk (Virginia), Estados Unidos. Es su esposo, David Varela, un hombre de 38 años y de nacionalidad también colombiana, se desempeñaba como reservista de la Armada de los Estados Unidos.

Luego del descubrimiento del crimen, Varela presuntamente huyo a Hong Kong, dejándolo en la mira de las autoridades internacionales pera su captura liderada por la agencia federal de investigación criminal y contrainteligencia estadounidense, FBI.

La investigación dio un giro definitivo cuando las autoridades llegaron el apartamento de la pareja y no solo encontraron el cuerpo de la mujer, sino el celular de ella y un vehículo Tesla a nombre de Varela. Para ese momento, el presunto victimario, ya había abandonado el país, escapando el mismo 5 de febrero, día en que el hermano de la víctima oficializó su desaparición.

El montaje: las mentiras que el presunto victimario envió a la familia

Varela no solo enfrentaría cargos por asesinato en primer grado y por ocultar un cadáver, sino que ejecutó una violenta manipulación psicológica contra la familia de Lina María. Desde el 16 de enero, cuando los allegados perdieron contacto con ella, el victimario fabricó una coartada asegurando que su esposa estaba presa en una cárcel estadounidense.

Según la falsa versión que inventó y sostuvo durante semanas, la ciudadana colombiana había sido capturada por supuestamente robar en un local comercial y condenada de forma exprés a cinco años de prisión. Para sostener el engaño, les envió una fotografía donde, supuestamente, la visitaba en la cárcel y en la que ella aparecía con un uniforme naranja, según reporto.

Reportes de la cadena local News 3, citados por Blu Radio, desmintieron este montaje luego de verificar los registros judiciales de la ciudad. Ya que no existió captura, juicio ni sentencia contra Lina María. A la par de esa historia, el prófugo enviaba mensajes de texto revictimizantes a los familiares, apelando a frases como: “No he dejado de llorar” y “no he comido en más de un día”, todo esto ya esta en poder de los investigadores, según reportó la cadena radial.

¿Por qué intervienen fuerzas militares en su búsqueda?

El perfil de Varela obligó a la intervención de varias entidades estadounidenses, como el Servicio Criminal de Investigación Naval (NCIS), sumándose al FBI y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI). Al ser un reservista activo, las fuerzas militares confirmaron que el sospechoso hizo caso omiso a las llamadas de sus superiores, abandonó sus funciones de manera irregular y no registra ningún nexo ni justificación oficial para viajar a Hong Kong.

La familia de Lina María exige la pronta captura del presunto feminicida. Este crimen reafirma la urgencia de judicializar las violencias basadas en género. Recordemos que en Colombia existe la Ley Rosa Elvira Cely (Ley 1761 de 2015), la cual permite tipificar el feminicidio como un delito y castigar con penas de más de 40 años a quienes asesinan a las mujeres por el hecho de serlo. Las agencias federales mantienen la alerta roja para lograr la detención de Varela en Asia.