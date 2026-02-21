Susto en El Dorado: avión lleno de pasajeros abortó el despegue por un helicóptero que se atravesó en la pista

Por poco un choque de aeronaves estuvo a punto de ocurrir la tarde de este viernes 20 de febrero en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá. El vuelo LA4278 de LATAM Airlines, un Airbus 320 con más de 100 pasajeros a bordo que se dirigía a San Andrés, abortó su despegue después de que un helicóptero de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) se cruzó en la trayectoria sobre la pista sur.

El despegue interrumpió, ya en la última fase de aceleración, fue registrado pasada las 5:30 p. m., lo que evitó un choque inminente. La intensa fricción de la maniobra provocó un aumento drástico de temperatura en las llantas del tren de aterrizaje, causando su desinflado inmediato sobre el asfalto de la pista sur.

En un comunicado oficial, LATAM Airlines Colombia explicó que su tripulación aplicó el procedimiento definido para un despegue interrumpido, priorizando la vida de los pasajeros.

Comunicado oficial de LATAM

Asimismo, la Aerocivil en su comunicado mencionó que los viajeros tuvieron que descender de la cabina usando escaleras en plena pista y fueron llevados en buses de regreso a la terminal aérea. Ninguna persona resultó lesionada ni requirió asistencia médica de urgencia.

Las versiones de la Aerocivil y la Fuerza Aérea

La Aeronáutica Civil confirmó en su respectivo pronunciamiento público que la evacuación del avión comercial se dio sin necesidad de activar un procedimiento formal de emergencia. La entidad anunció la apertura de una investigación y la recolección de las grabaciones de la torre de control para determinar con precisión las causas y responsabilidades de este cruce de trayectorias.

Por otro lado, información revelada por el diario El Tiempo señala que la Fuerza Aérea ya emitió un reporte interno en el que defiende el actuar de su tripulación. Según el medio, la institución militar aseguró que el helicóptero implicado, acató y siguió todas las instrucciones que le dio el control de tránsito aéreo de El Dorado.

¿Qué pasó con los viajeros afectados?

Luego de superar la tensión del momento, el avión de LATAM fue llevado a los hangares para una revisión técnica por parte del equipo de mantenimiento.

De igual forma, la aerolínea garantizó la asistencia en tierra para los usuarios y programó un vuelo de reubicación a las 8:30 de la noche, para asegurar que los pasajeros pudieran continuar con sus itinerarios hacia la isla. Mientras tanto, las autoridades de tránsito aéreo mantienen las indagaciones sobre el control de aproximación para esclarecer la falla de coordinación.