Fuerte incendio en Mi Gran Parrilla Boyacense en Bogotá: revelan fotos de cómo quedó por dentro

Incendio en Mi Gran Parrilla Boyacense, en la NQS. No hubo heridos, pero sí daños materiales.

Un incendio estructural paralizó el tráfico y encendió las alarmas en la tarde del viernes 20 de febrero en la Carrera 30 (NQS) con Calle 71. Las llamas consumieron una parte del sistema de extracción del restaurante “Mi Gran Parrilla Boyacense”, ubicado en la primera planta de un edificio de ocho pisos. Luego de una rápida evacuación, el incidente no reportó personas lesionadas, pero dejó daños materiales en la zona de preparación de alimentos.

La emergencia, reportada aproximadamente a las 4:50 de la tarde, obligó un despliegue operativo de grandes proporciones para evitar que el fuego alcanzara los niveles superiores del inmueble.

El origen de las llamas y el operativo técnico

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá confirmó que el fuego se concentró en uno de los cuatro buitrones, es decir los ductos verticales, del restaurante. Según un vocero de los bomberos encargado del operativo, la emergencia obligó a movilizar dos máquinas extintoras, un carrotanque y una máquina escalera.

“Se realiza la técnica de visada de la escalera para hacer control por la parte superior del restaurante y posteriormente una línea en la parte del tercer piso donde se encontraba otro punto de origen”, detalló el reporte oficial de Bomberos.

Las labores del cuerpo de bomberos, ventilación mecánica y eliminación total del fuego se extendieron por aproximadamente dos horas.

Varías fotos revelan el impacto en el interior del restaurante

Una vez disipada la densa nube de humo que afectó la visibilidad en este sector de la localidad, comenzaron a circular en redes sociales fotos y videos que muestran cómo se ve el establecimiento luego la emergencia. Sin embargo, los Bomberos de Bogotá compartieron por medio de su cuenta de X, cómo fue el proceso en el que se puede apreciar el interior del inmueble y los daños estructurales. Las imágenes exponen un panorama complejo en la zona de cocinas.

La respuesta de la administración

A través de un pronunciamiento oficial en sus canales digitales, la gerencia de "Mi Gran Parrilla Boyacense" confirmó que la empresa destacó que el personal activó inmediatamente los protocolos de seguridad, lo que garantizó la salida ilesa de clientes y trabajadores.

Comunicado restaurante "Mi Gran Parrilla Boyacense"

Por ahora, el restaurante permanecerá cerrado al público. La administración indicó que se encuentran colaborando activamente con las autoridades competentes para evaluar las pérdidas materiales, ejecutar las revisiones técnicas pertinentes y definir cuándo será seguro retomar su operación habitual.