El expresidente Iván Duque lamentó la muerte de Willie Colón: “marcó una época y dejó huella en generaciones”

El mundo de la salsa está de luto después de que el cantante y compositor Willie Colón falleció a sus 75 años. Debido a su activa vida política, varios líderes latinoamericanos manifestaron sus condolencias. Uno de ellos fue el expresidente colombiano Iván Duque.

A través de su cuenta oficial en la red social X, Duque expresó su pesar por quien consideró una figura clave para la música.

“Murió uno de los grandes exponentes de la salsa, Willie Colón. Marcó una época y dejó huella en generaciones enteras con su talento y su pasión por la música. Hoy el mundo artístico está de luto. A sus familiares, amigos y millones de seguidores, mis más sinceras condolencias. Paz en su tumba”, sostuvo Duque en su cuenta de X.

El exmandatario no fue la única figura política que se pronunció sobre el fallecimiento del histórico artista. De hecho, varios mandatarios ya han empezado a publicar sus mensajes de condolencias.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, sostuvo que toda su ciudad está conmovida por el deceso del cantante.

“Hoy la capital de la salsa está de luto, el trombón y el mensaje musical del maestro, Willie Colón estará siempre en nuestros corazones salseros. Su voz vivirá por siempre. Gracias maestro”, puntualizó Eder también a través de X.

“Lamento la partida del maestro Willie Colón, leyenda de la salsa que marcó generaciones con su música y talento. Su legado vivirá siempre en cada canción. Un abrazo solidario para sus familiares y seres queridos”, comentó, por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

¿Qué dijo Rubén Blades sobre Willie Colón?

Otro de los que se pronunció fue el también exponente de la salsa Rubén Blades, quien compartió unas sentidas palabras sobre el deceso de Willie Colón.

“Acabo de confirmar lo que me resistía a creer: Willie Colón efectivamente ha fallecido. A su esposa Julia, a sus hijos, familia y seres queridos envío mi sentido pésame. Más adelante y con calma escribiré sobre Willie y su vital e importante legado musical”, sostuvo Rubén Blades en su cuenta de X.