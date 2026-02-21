Más allá de la salsa: la fuerte guerra en redes que Willie Colón le declaró a Gustavo Petro y al socialismo

La muerte de Willie Colón este sábado 21 de febrero en un hospital de Nueva York, a sus 75 años, cierra el telón para una leyenda indiscutible de la Fania Records. Sin embargo, detrás del trombonista que inmortalizó himnos como ‘El Cantante’, hay apoyos y críticas frente a sus posturas políticas.

Su cuenta de X y su perfil de Facebook se convirtieron en plataformas de choque ideológico donde el blanco de sus dardos fue, de manera recurrente, hacia el presidente de Colombia, Gustavo Petro y un respaldo irrestricto a la figura de Donald Trump.

El artista, que en diversas ocasiones aclaró ser miembro del Partido Demócrata, justificó su cambio hacia el ala republicana bajo la premisa de que Estados Unidos necesitaba un “líder fuerte”.

Un respaldo incondicional a Donald Trump

Para Colón, la gestión de Donald Trump representó el estándar más alto de la presidencia estadounidense. En sus redes sociales, llegó a calificarlo como “el mejor presidente que Estados Unidos ha tenido”, acompañando sus afirmaciones con montajes digitales donde el rostro del republicano aparecía esculpido en el Monte Rushmore junto a figuras históricas del país norteamericano.

Apoyo de Willie Colón por Donald Trump Archivo: Redes sociales

Su activismo pro Trump no se limitó al apoyo interno, el ícono salsero utilizó su alcance para confrontar a lo que denominaba “el establecimiento”, publicando contenido donde señalaba a medios de comunicación, organizaciones internacionales y figuras del Partido Demócrata, incluyendo a Barack Obama, como adversarios que, según él, no pudieron detener el avance del líder republicano.

Willie Colón y sus posturas políticas Archivo: Redes sociales

El frente de batalla contra Gustavo Petro

La política colombiana fue otra de las grandes críticas digitales del músico, Willie Colón fue un crítico constante de Gustavo Petro, a quien cuestionó tanto en su rol de opositor como en su ejercicio presidencial. En una de sus publicaciones más compartidas, el artista señaló: “Como opositor tenía todas las soluciones, como presidente todas las excusas”.

Pero no solo esto, el también publicó un montaje de Petro con un brazalete de un grupo al margen de la ley colombiano, lo que en su momento generó rechazos por las presuntas acusaciones. Esta imagen estaba acompañada de: “Algunos se asombran al ver mis declaraciones. Siempre traté de ser delicado con la política colombiana. Pero mi apoyo a es a Trump. No soy el Santo devoto de muchos izquierdistas... Gustavo Petro está llevando al país por el mismo camino que llevaron a Cuba, Venezuela y Nicaragua, donde la gente se perdió”.

Declaraciones de Willie Colón en contra de Gustavo Petro Archivo: Redes sociales

Su desconfianza hacia la administración actual en Colombia se manifestó varias veces por medio de sátira y denuncias sobre lo que sería el manejo económico. Colón llegó a replicar alertas sobre supuestos decretos para utilizar ahorros de los ciudadanos con el fin de financiar proyectos gubernamentales, comparando estas medidas con los modelos de Cuba y Venezuela. En sus palabras, el objetivo de estos sistemas era “la destrucción de la clase media”.

“Intercambio de ciudadanos”: su propuesta contra el socialismo

Una de las posturas más polémicas de Colón fue su sugerencia de crear un programa de intercambio migratorio. El artista propuso formalmente que se permitiera la salida de los ciudadanos cubanos que rechazan el socialismo, para que sus lugares fueran ocupados por estadounidenses que defienden ese modelo ideológico.

Este tipo de declaraciones son solo algunas pocas que reforzaron su imagen contra la izquierda. El hombre detrás de uno de los trombones más famosos de la industria salsera, argumentaba que el avance de estas ideologías en la región era un peligro latente y utilizaba imágenes de fuerte impacto para supuestamente alertar a sus seguidores sobre lo que él consideraba políticamente correcto.