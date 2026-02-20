Destrozos y agresiones: el partido Centro Democrático denunció ataques a su sede en Neiva en medio de marchas

El partido Centro Democrático denunció en sus redes sociales la vandalización de su sede en Neiva durante las manifestaciones a favor del salario mínimo convocadas por el Gobierno. El hecho se dio el jueves 19 de febrero a las afueras del lugar ubicado en la capital de Huila, cuando un grupo de personas se dirigió al inmueble y realizó graffitis con consignas sobre la fachada, rompió vallas y ocasionó otros daños en este acto donde, además, un guardia de seguridad resultó herido.

El hecho fue condenado por la colectividad política, que afirmó: “Rechazamos con absoluta contundencia los graves destrozos causados por vándalos en nuestra sede de Neiva. La democracia no se construye destruyendo ni intimidando; se fortalece con respeto, ideas y debate”.

Exigieron acciones inmediatas

En la publicación también aseguraron que “estos hechos no son aislados: se suman a las amenazas contra nuestros candidatos y a un clima cada vez más hostil contra la oposición a este gobierno” y exigieron “acciones inmediatas y garantías reales para ejercer la actividad política en todo el país” a las autoridades.

Por su parte, el director nacional del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, trinó: “Esta es la violencia política promovida por el gobierno neocomunista de Gustavo Petro”, y afirmó que “este acto de violencia pudo haber terminado en una tragedia”.