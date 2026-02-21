¡Atención! Cierre total en la vía al Llano: esto es lo que se sabe de la emergencia por grave accidente

El transito en una de las vías más importantes del país se encuentra paralizado por un tractocamión, el cuál sufrió un fuerte accidente a la altura del kilómetro 8+900 de la vía Bogotá-Villavicencio, situación que obligó a las autoridades a ordenar el cierre preventivo y total del corredor vial desde la madrugada.

El vehículo de carga perdió el control, se volcó y terminó por fuera de la calzada. Aunque la magnitud del choque bloqueó parcialmente el sector, el cierre definitivo fue motivado por un derrame continuo de combustible sobre la carretera. La concesionaria Coviandina, encargada de la operación de la vía, confirmó a través de sus canales oficiales que la restricción del paso “es por la seguridad de todos”, dado el alto riesgo de inflamabilidad en la zona.

La emergencia y el riesgo químico

Unidades del Cuerpo de Bomberos de Chipaque y personal de emergencias de la concesión se desplazaron al lugar poco después de las 2:00 a. m. para activar el Plan de Atención de Emergencias.

Las cuadrillas trabajan desde entonces para contener el líquido derramado y asegurar la zona, evitando que una chispa o el paso de otro vehículo desencadene una tragedia mayor.

De acuerdo con los reportes entregados por Coviandina durante el transcurso de la madrugada, las maniobras de limpieza y aseguramiento toman más tiempo del habitual debido a la cantidad de combustible involucrado y la posición en la que quedó la cabina del camión.

Puntos de cierre y labores de trasiego

Para evitar el tráfico masivo directamente en la zona de la emergencia y facilitar la llegada de maquinaria pesada, la concesionaria a cargo mencionó que establecieron dos puntos de cierre para los viajeros:

El Uval: Bloqueando el flujo vehicular de quienes intentan salir desde Bogotá. Sector de La Báscula: Restringiendo el paso en sentido hacia la capital.

En su informe de las 6:30 a. m, Coviandina advirtió que la apertura de la carretera aún no tiene hora estimada y sigue en cierre total. El personal en el lugar se encuentra a la espera de que la empresa dueña del vehículo accidentado y los equipos de contingencia definan el plan de acción final.

Actualmente, es obligatoria la llegada de un vehículo cisterna especializado para realizar el “trasiego”, el traslado seguro del combustible que aún permanece en los tanques del tractocamión volcado, antes de que las grúas puedan intentar remolcar la estructura

Se recomienda a los conductores aplazar sus viajes por este corredor y mantenerse atentos a las actualizaciones operativas antes de salir hacia el suroriente del país, hasta ahora no se conoce la apertura, ni estimación de esta, para restablecer el flujo vehicular normal.