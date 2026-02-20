Congresistas quieren sacar del gobierno al ministro de Salud: “Tiene que dejar de lavarse las manos”

La representante a la Cámara por Bogotá, Jennifer Pedraza, radicó formalmente una solicitud de moción de censura contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, luego de denunciar una gestión que califica de “displicente e inoperante” ante la crisis de servicios y fármacos en el país.

El documento, entregado la noche del 19 de febrero de 2026, cuenta inicialmente con el respaldo de 12 congresistas y busca remover al alto funcionario por su presunta responsabilidad política en el deterioro del sistema.

Entre los firmantes de esta iniciativa se encuentran figuras como Catherine Juvinao, Katherine Miranda, Julia Miranda, Daniel Carvalho y Juan Carlos Losada, quienes coinciden en que la conducción del Ministerio ha vulnerado el derecho fundamental a la salud. Para que el trámite avance a debate en plenaria, se requieren 20 firmas, una cifra que los promotores esperan alcanzar en las próximas horas debido al creciente descontento en diversos sectores políticos.

El impacto humano: medicamentos negados y el caso de Kevin Acosta

Uno de los pilares que sustenta la moción es la crisis en la entrega de medicamentos de alto costo y el represamiento de citas. Según el texto radicado, la gestión de Jaramillo ha fallado en garantizar la continuidad de tratamientos para pacientes crónicos. “El Ministro, como cabeza del sector, tiene la obligación constitucional y legal de dirigir, orientar y controlar el sistema para asegurar la protección efectiva de los derechos. La persistencia de fallas estructurales y la insuficiencia de medidas correctivas comprometen su responsabilidad política”, enuncia el comunicado.

La situación alcanzó un punto crítico luego de conocerse la muerte de Kevin Arley Acosta, un menor de siete años que padecía hemofilia y que, según denuncias de su familia, falleció por la falta de acceso oportuno a su medicación.

Pedraza fue enfática al señalar que las declaraciones del ministro han carecido de empatía, refiriéndose específicamente a lo que consideró una “revictimización” de la madre del menor, Yudy Pico. La congresista criticó frases del ministro como “los ricos también lloran”, calificándolas de displicentes frente al dolor de las familias que enfrentan barreras administrativas en las EPS, muchas de ellas hoy bajo intervención estatal.

El documento de la moción, sustentado también en informes de la Defensoría del Pueblo, advierte que el recurso de la tutela se ha convertido en la única vía de acceso para miles de colombianos. La congresista afirma que miles de personas tiene que estar radicando tutelas para poder acceder al sistema de salud y a los medicamentos. Esto evidencia la fuerte crisis que atraviesa el país en temas de la salud y que esto genera ineficiencia, desconfianza y no garantiza los derechos de los colombianos:

“La ineficacia en la conducción sectorial no solo afecta la prestación de servicios, sino que erosiona la confianza ciudadana en la institucionalidad y en la capacidad del Estado para garantizar derechos fundamentales. La gravedad de la situación se mide no únicamente en cifras, sino en el impacto real sobre pacientes que ven interrumpidos tratamientos esenciales para su supervivencia o calidad de vida”, menciona el comunicado.

El camino legislativo para la salida del Ministro

Esta no es la primera vez que se intenta una moción contra Jaramillo, pero el respaldo ciudadano, y la gravedad de los hechos denunciados en el caso de pacientes con enfermedades huérfanas, sugieren un escenario de mayor presión política para el Gobierno Nacional en el Congreso, para que esto sea radicado los congresistas necesitan firmas que están por medio de redes sociales haciendo un llamado a la comunidad.