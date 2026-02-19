Sigue el mínimo de dos millones: Ministro de Trabajo confirma que decreto provisional mantendrá el aumento del 23 %

Durante la concentración en la Plaza de Bolívar, en Bogotá, convocada por el gobierno del presidente Gustavo Petro, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, confirmó que el decreto provisional de aumento del salario mínimo se mantendrá en 23,7 %. Esto después de la suspensión del acto administrativo anterior por parte del Consejo de Estado.

“Para tranquilidad de los trabajadores y de los empresarios, el presidente de la República ha decidido, y así lo hemos acordado con el ministro de Hacienda, mantener el 23,7%. Ojalá sea el porcentaje que se conserve durante todo el año”, afirmó el ministro, y agregó que el decreto podría darse a conocer hoy, 19 de febrero: “hoy o en las próximas horas en relación con el decreto transitorio que nos pidió el Consejo de Estado sin antecedentes”, señaló.

Detalles del decreto

Este anuncio responde a la exigencia del Consejo de Estado de emitir un decreto provisional tras suspender temporalmente el 1469 de 2025 para su revisión, que fijaba el salario mínimo para 2026 en 2.000.000 de pesos con auxilio de transporte.

Sanguino señaló que este nuevo decreto “va a argumentar la articulación que existe entre la ley y sobre todo el cumplimiento del carácter prevalente del salario vital y móvil que tiene el artículo cincuenta y tres de la Constitución Nacional. Así que este gobierno no defrauda al pueblo trabajador y al pueblo colombiano y vamos a luchar hasta el último suspiro por el salario vital”.

