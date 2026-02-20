Niño de 11 años habría confesado el asesinato de su padrastro por quitarle su consola de videojuegos

Niño de 11 años habría asesinado a su padrastro - Foto: Captura de pantalla de videos testigos en el momento de la captura 20 de febrero del 2026

En un suceso estremecedor que ha conmocionado a la opinión pública en Estados Unidos y en el mundo, un niño de 11 años, identificado como Clayton Dietz, fue formalmente acusado de homicidio criminal tras presuntamente disparar y matar a su padre adoptivo, Douglas Dietz, dentro de su hogar en Duncannon, Pensilvania. El hecho ocurrió en la madrugada del 13 de enero de 2026, el mismo día en que el menor celebraba su cumpleaños número once.

Según documentos judiciales y la investigación de la policía estatal, los hechos se desencadenaron después de que el padre le retirara la consola de videojuegos Nintendo Switch a Clayton como parte de un castigo y le ordenara que fuera a dormir. Molesto por la situación, el niño salió de su dormitorio y comenzó a buscar su consola en distintos lugares de la casa.

Mientras buscaba el dispositivo, encontró las llaves de una caja fuerte donde su padre guardaba armas. En vez de detenerse, Clayton abrió la caja fuerte y encontró un revólver, el cual cargó con municiones. Luego se dirigió a la habitación donde su padre dormía junto a su madre, tomó el arma y, según los informes, le disparó en la cabeza mientras él estaba tendido en la cama.

La madre, identificada como Jillian Dietz, despertó tras escuchar un fuerte estruendo y, al principio, creyó que se trataba de fuegos artificiales. Al encender la luz, se dio cuenta de que su esposo no reaccionaba y que había sido herido de gravedad. La mujer recordó luego haber escuchado a su hijo gritar algo como “Daddy’s dead” (“Papá está muerto”), lo que despertó de inmediato las alarmas de emergencia.

Así fue la captura del menor

Los agentes de la Policía Estatal de Pensilvania llegaron a la vivienda familiar alrededor de las 3:20 a. m. Tras encontrar al hombre fallecido, se dirigieron hacia donde estaba Clayton. El niño fue arrestado de inmediato en el lugar de los hechos y, según las declaraciones oficiales, admitió haber disparado a su padre. En entrevistas preliminares con las autoridades, el menor incluso expresó frases como “Yo maté a mi papá” y “Me odio”, palabras que han estremecido a quienes han seguido el caso.

El niño presentaba una contusión visible en el ojo izquierdo y un pequeño corte en el labio inferior, según los informes policiales, aunque no está claro cómo se produjo esa lesión. Tras la detención, Clayton fue llevado esposado y bajo custodia policial ante un tribunal del Condado de Perry en Pensilvania, un proceso que también llamó la atención por la corta edad del acusado y la naturaleza del crimen.

Posibles cvargos que puede afrontar el emnor y funcionamiento del sistema judicial en estos casos

Bajo la ley de Pensilvania, los menores de 10 años no pueden ser juzgados por homicidio, pero aquellos de 10 años o más pueden ser acusados como adultos por crímenes graves, entre ellos homicidio. Por esta razón, los fiscales han decidido presentar cargos de homicidio criminal contra Clayton Dietz en un tribunal de adultos, a pesar de que su defensa busca trasladar el caso al sistema de justicia juvenil para un tratamiento más apropiado a su edad.

En la audiencia preliminar más reciente, celebrada en febrero de 2026, el niño fue llevado ante un juez con grilletes y esposas, lo que generó una imagen impactante que fue ampliamente difundida por medios de comunicación. Durante esa audiencia, su abogado reiteró que su objetivo principal es que el menor sea juzgado en un tribunal de menores, argumentando que su corta edad, su desarrollo emocional y su falta de comprensión total de las consecuencias deberían considerarse.

Por el momento, no se ha fijado una fecha definitiva para el juicio, y las autoridades han sostenido que la investigación continúa. Mientras tanto, Clayton permanece detenido sin derecho a fianza, lo que ha generado debates y reflexiones acerca del acceso de menores a armas de fuego en los hogares estadounidenses, el manejo de conflictos familiares, y la relativa facilidad con que un niño puede encontrar un arma dentro de casa.

El caso ha provocado reacciones encontradas en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Muchos analistas señalan que se trata de un recordatorio dramático de los riesgos asociados con la presencia de armas de fuego en hogares con niños, así como de la necesidad de enfoques más profundos sobre salud mental infantil y manejo de emociones en situaciones de estrés o frustración. Otros han subrayado las implicaciones legales y éticas de juzgar a un niño tan joven bajo las mismas normas que a un adulto.

En suma, este caso trágico ha puesto en evidencia cuestiones sociales y legales complejas que van más allá del suceso aislado de un niño y su consola de videojuegos: plantea interrogantes sobre seguridad, responsabilidad parental y la naturaleza del sistema judicial frente a menores implicados en crímenes graves.

Nota creada con ayuda de inteligencia artificial y curada por la redacción de Publimetro Colombia.