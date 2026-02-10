Archivos de Epstein revelaron que una adolescente colombiana habría sido víctima de abuso: esto se sabe

Los archivos de Jeffrey Epstein que fueron revelados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en los últimos días han generado una ola de indignación en la opinión pública internacional. Esta semana, además, se conoció que había una víctima colombiana oriunda de Bogotá.

El diario El Espectador advirtió que tenía apenas 12 años cuando fue captada por la organización de Epstein en 1998. Al parecer, habría sido víctima de esa red durante seis años, pues fue hasta el 2004 que logró librarse de sus victimarios.

De acuerdo con el medio de comunicación, en los archivos de Epstein quedó expreso una solicitud de las autoridades estadounidenses enviada al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) de Colombia en la cual pedían que se le informara a la joven que podía acceder al programa de proteccion a víctimas de la Oficina Federal de Investigación (FBI, por su sigla en inglés).

Aunque inicialmente no consiguieron entregarle esa información, se conoció que llegó a ella a finales del 2008..

Así mismo, se conoció que estudió en la Royal Palm Beach High School. De hecho, en esa institución educativa hubo varias víctimas. de Epstein. El diario estadounidense Miami Herald, por ejemplo, recogió un caso reportado en marzo de 2005 en esa escuela. Se trata de una menor de 14 años cuyos padres señalaron a Epstein de abusar de ella en una mansión. Una compañera la habría convencido darle un “masaje” al multimillonario a cambio de dinero y allí habría sido víctima del abuso.

Entre tanto, el medio local Palm Beach Post advirtió que se han documentado 15 casos de estudiantes que vivían en Florida y fueron llevadas a la mansión de Epstein.

Pese a todo, no hay mayores rastros del paradero de la joven colombiana y, al menos en los archivos de Epstein mencionados por El Espectador, no se detalla si en efecto recibió protección por parte de las autoridades o una indemnización de parte de sus victimarios.

Cabe destacar que Epstein solo fue detenido por las autoridades estadounidenses en 2019 y se suicidó pocos meses después en la cárcel.