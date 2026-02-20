Fuerte golpe contra los ‘Satanás’, autoridades han capturado a 43 de sus miembros en Bogotá y siguen cayendo

Las autoridades reportaron un avance sostenido en la ofensiva contra la estructura delincuencial conocida como los ‘Satanás’. En el marco de operativos adelantados durante la actual administración distrital, 43 de sus integrantes han sido capturados y enviados a la cárcel, lo que, según el Distrito, ha debilitado su capacidad de intimidación contra comerciantes y comunidades en varias localidades en Bogotá.

Según indicó la Secretaría Distrital de Seguridad, las acciones han sido desarrolladas de manera articulada con la Policía Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación.

Buscan desarticular por completo la estructura criminal los “Satanás” en Bogotá

Esta estructura, catalogada como multicrimen, está vinculada principalmente con delitos como la extorsión, el homicidio, el tráfico de estupefacientes y el uso de armas de fuego y explosivos.

Los operativos han impactado diferentes niveles de la organización, incluyendo sus estructuras de mando, sicariato, finanzas y logística.

La Secretaría reveló que entre los resultados más relevantes se encuentra la captura en 2024 de alias Maracucho o Pedrito, señalado como segundo al mando del grupo, así como la detención de otros cabecillas como Gocho, jefe de sicarios, y Vitico o Moco, presunto sicario de la organización.

Durante 2025 fueron capturados Hendry, dedicado a la extorsión, y su pareja sentimental, quien ejercía funciones como jefe de finanzas. También fue detenida La Pure, cabecilla asociada al secuestro extorsivo, lo que afectó de manera directa las rentas criminales de la banda.

El golpe más reciente se produjo en 2026 con la captura y envío a prisión de siete integrantes más, entre ellos alias Bill, señalado de coordinar amenazas, ataques armados y extorsiones contra comerciantes en las localidades de Bosa y Kennedy. A esta célula se le atribuyen varios hechos violentos que dejaron personas muertas y heridas, además de graves afectaciones al comercio local.

Durante los procedimientos se incautaron armas de fuego, explosivos, granadas, estupefacientes, celulares, panfletos extorsivos y motocicletas utilizadas para cometer atentados. Las autoridades estiman que el impacto financiero para la organización criminal ronda los 200 millones de pesos mensuales.

“Estos criminales no son poderosos. Solos, intimidando a la gente, son muy valientes, pero aquí, respondiéndole a la justicia, son unos cobardes; nunca dan la cara”, dijo César Restrepo, secretario de Seguridad.

Las autoridades insisten en que se debe denunciar, por lo que es clave que tengan presente la Línea 165 del Gaula.