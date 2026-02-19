Noticias

Incendio en reconocido banco del centro de Bogotá causó angustia en plena jornada de marchas

La conflagración se registró en cercanías a la Plaza de Bolívar y dejó dos personas heridas. Unidades de bomberos se movilizaron al lugar.

Incendio en el centro de Bogotá.
Incendio en el centro de Bogotá. Foto: @Canal1_Col en X.
Por Laura Cano

En horas de la tarde de este jueves 19 de febrero se vivieron momentos de angustia en el centro de Bogotá de cuenta de un incendio en un edificio ubicado en cercanías a la Plaza de Bolívar. El hecho se presentó en la carrera 8 con calle 15, en el edificio del Banco Sudameris, donde una conflagración en el sexto piso dejó dos personas heridas y obligó a la evacuación masiva.

Según el reporte preliminar, las dos personas lesionadas ya están siendo atendidas, mientras las unidades de emergencia continúan en el lugar adelantando labores de verificación y aseguramiento del área.

En desarrollo...

