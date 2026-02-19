Acusados por crimen de Jaime Esteban Moreno podrían pagar hasta 50 años de cárcel tras no lograr preacuerdo

El proceso contra los dos implicados en el crimen de Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes asesinado el pasado 31 de octubre, acaba de tener un nuevo avance con la acusación formal de la Fiscalía a Juan Carlos Suárez Ortiz y a Ricardo Rafael González Castro como presuntos coautores del delito de homicidio agravado.

La Fiscalía afirmó que no se logró ningún preacuerdo con ambos señalados, por lo que fueron acusados por este delito que contempla penas de entre 33 y 50 años de cárcel. “Se intentó, a través de la Unidad de Justicia Restaurativa de la Fiscalía General, realizar el acercamiento, pero finalmente no se pudo llegar a ningún preacuerdo”, enfatizó la fiscal del caso.

Suárez y González dijeron que aceptarían los cargos pero solo si se trataba del delito de homicidio preterintencional, con penas menos fuertes que el agravado. No obstante, la Fiscalía no aceptó esa opción, por lo que los dos hombres irán a juicio.

Las pruebas de la Fiscalía

Para la entidad judicial, las pruebas confirmaron que los acusados actuaron con dolo al golpear el múltiples ocasiones a Moreno. Incluso, González le habría dado una patada por la espalda a moreno, agravando su estado y dejándolo indefenso.

Moreno sufrió múltiples fracturas craneales por dicho ataque, lo que llevó a medicina legal a tratar su fallecimiento como una muerte violenta tipo homicidio. Testimonios de personas que estuvieron en la escena, videos de celulares y cámaras de seguridad, informes del CTI y otros documentos permitieron a la Fiscalía sustentar la acusación por este mediático crimen.