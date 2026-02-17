Capturado en Medellín hombre señalado de asesinar a golpes a su hijo de nueve meses: la madre habría mentido sobre el ataque

Cuerpo forense de la Fiscalía llega al lugar de los hechos en la masacre en Soledad, Atlántico. (imagen de referencia)

Un hombre de 24 años fue capturado recientemente en Medellín por el presunto asesinato de su hijo de tan solo 9 meses, en un lamentable episodio de violencia ocurrido el pasado 9 de noviembre de 2025. La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías al padre del menor, que le habría provocado un trauma craneoencefálico que le causó la muerte.

Habría comenzado a golpearlo por llorar

El procesado, que no convivía con la madre del niño, lo recogió en una casa y lo trasladó a su vivienda ubicada en el barrio Juan XXIII, en la comuna 13 de Medellín. Según lo investigado por las autoridades, el hombre habría propinado múltiples golpes a su hijo porque este comenzó a llorar. Posteriormente, lo atacó con un objeto contundente, lo que le provocó la grave lesión por la cual falleció días después en el hospital Pablo Tobón Uribe.

Una fiscal de la Unidad de delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) le imputó el delito de homicidio agravado, que no fue aceptado por el presunto agresor. Mientras avanza su proceso, el hombre permanece con medida de aseguramiento en centro carcelario.

La madre habría mentido sobre la agresión

Cuando ocurrió el lamentable ataque, la madre del menor lo llevó a un centro asistencial afirmando que las lesiones se dieron por una caída de la cama, según informa el diario El Colombiano. Sin embargo, al momento de la valoración médica, se encontró que tenía más contusiones en su cuerpo que no correspondían con esa versión, por lo que llevaron el caso a las autoridades.

Tras el fallecimiento del menor, Medicina Legal estableció que la muerte del bebé estaría relacionada con un asesinato y que las agresiones en su contra se producirían de manera sistemática. A raíz de esto, la madre finalmente confesó lo ocurrido, por lo que se pudo dar con la captura del presunto responsable.