Él es José María Balcázar, el nuevo y polémico presidente de izquierda interino del Perú

José María Balcázar es el nuevo presidente de izquierda que tiene el Perú, quien fue elegido tras la moción de censura que apartó del cargo a su predecesor José Jerí, por escándalos que salpicaron su presidencia; dentro de ellos, el otorgar contratos estatales a once mujeres que lo visitaron en el Palacio de Gobierno; y reuniones no oficiales con empresarios chinos, por lo que la Fiscalía lo investiga por posible tráfico de influencias.

Balcázar, perteneciente al partido de izquierda Perú Libre, se quedó con este cargo por encima de María del Carmen Alba del partido Acción Popular. El nuevo presidente de los peruanos llegó al Congreso en 2021, luego de ser magistrado y vocal supremo máximo de la Corte de Justicia del Perú.

Dentro de su vida política no se han escapado los escándalos, dentro de ellos el haber sido expulsado del Colegio de Abogados de Lambayeque por una supuesta apropiación de fondos; su cercanía con el prófugo de la justicia Vladímir Cerrón, fundador del partido Perú Libre condenado por corrupción; y su cuestionada oposición a la ley contra el matrimonio infantil, la que lo ha llevado a emitir polémicas declaraciones.

Justamente, Bálcazar emitió unas fuertes declaraciones sobre este último suceso al diario El Comercio, medio en el que expresó: “En el Código Civil, de 14 para arriba no hay ningún impedimento. Todos tienen relaciones sexuales. La ley lo autoriza. En otros países es de 13 para arriba, siempre que no haya violación. Todo el mundo tiene relaciones. Profesores con alumnas, maestras con alumnos, entre alumnos también”.

Con 83 años, Balcázar se convierte en el octavo presidente de Perú en los últimos 10 años, mandato que deberá entregar el próximo 28 de julio cuando se posicione el o la próxima presidente que saldrá de las elecciones que se realizarán el próximo 12 de abril, sufragios en los que Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori, hija del fallecido Alberto Fujimori, comandan la intención de voto; en un panorama similar al de Colombia, en el que hay más de tres decenas de aspirantes al cargo.