Urgente: Congreso de Perú tumbó al presidente una vez más

En la tarde de este martes 17 de febrero el Congreso de Perú destituyó al presidente José Jerí. La censura contra el primer mandatario peruano obtuvo la mayoría simple de los votos de los congresistas y ahora el jefe de Estado tendrá que dejar su cargo.

Se trata de uno de los períodos presidenciales más cortos de los últimos tiempos en Perú, pues Jerí solo duró cuatro meses en el cargo antes de resultar censurado por el Congreso de su país. Esta no es, sin embargo, la primera vez que ocurre esto.

En lo que va del siglo, al menos cuatro presidentes además de Jerí han sido destituidos de su cargo por el Congreso, que ha usado la figura de vacancia por incapacidad moral para efectuar estas destituciones.

Entre otros, estuvieron Alberto Fujimori (en el año 2000), Martín Vizcarra (en 2020), Pedro Castillo (2022) y Dina Boluarte (2025). Esto sin contar que el expresidente Pedro Pablo Kuczynski renunció antes de un debate en su contra.

En desarrollo...