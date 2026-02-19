Delcy Rodríguez y Gustavo Petro hablaron por teléfono y llegaron a un importante acuerdo

Por medio de un mensaje en redes sociales, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que conversó por teléfono con el presidente Gustavo Petro e informó que próximamente habrá una reunión entre ambos mandatarios.

“Hoy conversé con el presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, y acordamos realizar próximamente un encuentro binacional a nivel de jefes de Estado para seguir avanzando en temas claves de la agenda económica, energética y de seguridad, en el marco del fortalecimiento de la cooperación y las relaciones de respeto y trabajo conjunto entre ambos países”, señaló Rodríguez.

Previamente, en días posteriores a la salida de Maduro del Poder de Venezuela tras la operación llevada a cabo por Estados Unidos el 3 de enero, Petro había expresado su voluntad de hablar con la encargada, e incluso llegó a mencionar su interés por un diálogo tripartito incluyendo a EE. UU.

En desarrollo...