Andrés, hermano del rey Carlos III, es detenido en Reino Unido tras escándalo por vínculos con Jeffrey Epstein

ARCHIVO - El príncipe Andrés y el rey Carlos III de Gran Bretaña salen después de la misa de réquiem por la duquesa de Kent en la catedral de Westminster en Londres, Reino Unido, el martes 16 de septiembre de 2025.

La detención de Andrew Mountbatten-Windsor ha vuelto a sacudir a la familia real británica y a la opinión pública internacional. El hermano del monarca Carlos III fue arrestado este jueves 19 de febrero bajo sospecha de mala conducta en un cargo público, según confirmó la Policía del Valle del Támesis.

El procedimiento se llevó a cabo en la finca de Sandringham Estate, ubicada en el condado de Norfolk, donde reside actualmente el antiguo príncipe Andrés. De acuerdo con el comunicado oficial, el detenido permanece retenido en una estación policial mientras avanzan las diligencias correspondientes. Las autoridades indicaron que el caso está “activo” y pidieron cautela para evitar posibles escenarios de desacato judicial.

La investigación se intensificó tras la divulgación de correos electrónicos por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, en los que se sugiere que Andrés habría facilitado documentos sensibles del Gobierno británico al financiero estadounidense Jeffrey Epstein, condenado por delitos sexuales. A partir de esa información, la Policía del Valle del Támesis inició una evaluación que derivó en la apertura formal de una investigación criminal.

Según el reporte oficial, la detención se produjo bajo la sospecha de mala conducta en un cargo público, y simultáneamente se realizan registros en domicilios de Berkshire y Norfolk. La autoridad policial subrayó la importancia de proteger la integridad y objetividad del proceso, dada la magnitud del interés público que rodea el caso.

En el Reino Unido, un arresto exige que la policía tenga motivos razonables para sospechar la comisión de un delito y considere necesario privar de la libertad al implicado mientras se adelantan las pesquisas. En paralelo, distintas fuerzas británicas evalúan los movimientos del avión privado de Epstein en aeropuertos del país, como parte de una revisión más amplia de sus actividades.

El nombre del exmiembro de la realeza también estuvo vinculado a las declaraciones de Virginia Giuffre, quien en 2014 afirmó haber sido trasladada al Reino Unido cuando era menor de edad y obligada a mantener relaciones sexuales con Andrés, acusaciones que él ha negado de manera reiterada.

Frente a este nuevo episodio, la postura de la familia real británica ha sido contundente. En octubre pasado, el rey Carlos III despojó a su hermano de su último título de príncipe y expresó su disposición a colaborar con cualquier investigación oficial. Un portavoz del Palacio señaló que el monarca mantiene una profunda preocupación por las acusaciones que continúan surgiendo.

Asimismo, el príncipe de Gales, Guillermo, junto a su esposa Catalina, manifestó estar “profundamente preocupado” por las revelaciones y aseguró que sus pensamientos permanecen centrados en las víctimas.

La detención de Andrew Mountbatten-Windsor marca un nuevo capítulo en uno de los escándalos más delicados que ha enfrentado la monarquía británica en décadas, mientras la investigación por su presunta mala conducta en un cargo público continúa su curso bajo la lupa nacional e internacional.