¿Ya no son aliados? Petro señala a China como el gran responsable del déficit comercial de Colombia

La balanza comercial deficitaria de Colombia obedece al intercambio comercial con China, de donde llegó la mayor parte de las manufacturas durante 2025. Así lo advirtió el presidente Gustavo Petro en su cuenta de la red social X donde explicó el comportamiento de la balanza comercial de Colombia durante diciembre del año pasado y, en general, durante 2025.

Lea también​: ¿Están en riesgo sus ahorros? Petro presiona a los bancos por fondos para la emergencia climática

Y es que de acuerdo con el informe Importaciones 2025 del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – Dane, las importaciones desde el gigante asiático en diciembre de 2025 sumaron US$1.521,4 millones (28,8% del total de importaciones ene se mes), y durante todo el año pasado alcanzaron US$18.214,8 millones (27,5% del total de las importaciones).

En general, dice el informe del Dane, “en diciembre de 2025 se registró un déficit en la balanza comercial colombiana de US$1.177,8 millones FOB (costo de la mercancía puesta en el medio de transporte, sin valor del flete ni seguros), mientras “en el periodo enero - diciembre 2025, el déficit en la balanza comercial colombiana fue de US$16.377,3 millones FOB”.

Al respecto, el mandatario aseguró en su mensaje: “La balanza comercial deficitaria corresponde a una matriz de exportaciones aún en transición. Exportamos petróleo cada vez más barato a Estados Unidos e importamos manufacturas de consumo de China muchísimo más que le exportamos. Es con China que se produce todo el déficit comercial de Colombia”.

El jefe de Estado dijo que “es importante para la economía” colombiana la importación de buena parte de insumos, máquinas y equipos, pero insistió en que “el enorme déficit comercial con China no ha disminuido por la entrada de Colombia a la ruta de la seda, como he propugnado. Esto debe cambiar”.

Según su análisis, el orden de prioridades de los productos exportados a China “no puede consistir en carne de res, que falta en Colombia y que proviene de tierras fértiles que deberían tener otro uso, sino de productos que provoquen un alza de ingresos en el campesinado y la pequeña y mediana empresa en general y, sobre todo, en las zonas de sustitución de cultivos ilícitos en el Pacífico: productos como café, cacao, atunes y camarones, muebles de maderas finas de reforestación, frutas selváticas, procesamiento industrial del coco”.

El mandatario dijo que estos productos “pueden ser ejes de enormes exportaciones. Las dificultades han estado más en Colombia que en China”.

El presidente Petro propuso algunas soluciones para mejorar la situación comercial con China: que el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), no detenga las exportaciones a China; la balanza de pago se puede mitigar con crecimientos de turismo proveniente de ese país, “sin embargo, Migración Colombia tiene sectores xenofóbicos contra China y el mundo árabe. Eso debe cambiar ya”.

También dijo que el déficit comercial con el país asiático mejorará “si aumenta la inversión de China en energías limpias y producción industrial limpia en el país”.