Primo de Kevin, también con hemofilia, cuestionó a Petro por filtrar datos médicos del menor: “Tememos ser los próximos”

Sergio Torres, primo mayor de Kevin, el niño con hemofilia cuyo fallecimiento abrió un fuerte debate nacional sobre el sistema de salud, desmintió públicamente las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro y del ministro de Salud.

En una entrevista concedida a Blu Radio, Torres que también posee esta misma enfermedad, no solo aclaró las razones médicas que impidieron la cirugía del menor, sino que denunció la exposición no autorizada de la historia clínica de su primo y reveló que otros cuatro miembros de su familia, portadores de la misma enfermedad, llevan más de dos meses sin recibir la medicación vital por parte de la Nueva EPS.

¿Por qué el quirófano era una sentencia para Kevin?

Durante un reciente discurso, el presidente Gustavo Petro sugirió que la familia del menor no había autorizado la intervención quirúrgica luego de su accidente en bicicleta. Torres, quien también es paciente hemofílico y miembro activo de la Liga Colombiana de Hemofílicos, fue categórico al calificar esta información como “totalmente errada”.

Explicó en los micrófonos de la emisora que ingresar a un paciente con esta condición a un quirófano sin el factor de coagulación (Emicizumab) y sin una reserva de glóbulos rojos es un procedimiento letal. “Si se le empieza a hacer la incisión, pues empieza a salir demasiada sangre. Esto es, como en palabras textuales: como si usted, vea, tiene un tubo en su casa del agua y lo rompe y no cierra la llave de paso, así empieza a salir la sangre, ¿cierto? Además, se debe contar con unidades de glóbulos rojos porque, en el momento en que empiece a sangrar, pues debe colocarse", mencionó el primero del menor.

El hospital en Pitalito no contaba con el fármaco a la mano, por lo que una operación, sumada a la hemorragia interna que ya presentaba el niño, habría provocado que se desangrara.

El viacrucis en la Nueva EPS: cuatro familiares a la deriva

Otro de los datos refutados por Torres fue el lugar de la última dosis aplicada al niño. Contrario a lo afirmado por el mandatario, la última inyección no ocurrió en Pitalito, sino a mediados de diciembre en Charalá, Santander.

Luego de un cambio de prestador de servicios (IPS) gestionado por la Nueva EPS a principios de 2026, los tratamientos se interrumpieron. La familia fue enviada hasta Cali para firmar un nuevo contrato que, a última hora, fue cancelado vía mensaje de texto, dejando a los pacientes a la deriva.

El impacto de este abandono administrativo trasciende el caso de Kevin. Sergio Torres advirtió a Blu Radio que la interrupción del suministro mantiene en riesgo a otros cuatro integrantes de su núcleo familiar que comparten el diagnóstico:

Él y su hermano gemelo no reciben el factor de coagulación desde el 2 de diciembre de 2025.

Un primo de 30 meses de nacido, residente en Bogotá, no cuenta con el fármaco desde el 18 de diciembre.

Otro menor de 10 años, radicado en el Cesar, está sin tratamiento desde el 22 de diciembre.

“Tememos por nuestra vida como familia y tememos que seamos el próximo Kevin de Colombia ante la negligencia del Estado”, sentenció Torres en la entrevista.

“Es inhumano”: el reclamo por la exposición de datos sensibles

Más allá del déficit farmacológico, la vocería de la familia apuntó contra la vulneración a su privacidad. Torres cuestionó duramente que el primer mandatario y el Ministerio de Salud divulgaran detalles del expediente clínico del niño en declaraciones públicas, sin que exista registro de una autorización escrita por parte de la madre.

“¿Dónde está la privacidad que tenemos y dónde están los derechos como pacientes? Eso es lamentable e inhumano... Además, eso es un señalamiento y victimizarlo más a uno. Entonces uno queda expuesto a que el día de mañana le pase algo y termine uno con todo su historial clínico en redes sociales”, reclamó Torres, alertando que esta filtración los revictimiza y sienta un precedente peligroso sobre la reserva del historial médico en el país.

Finalmente, rechazó la postura de la cartera de Salud al sugerir que el menor no debía estar montando en bicicleta. Según detalló a la cadena radial, la única restricción real para un paciente con hemofilia es la falta de su medicamento preventivo.