Universidad Nacional: Tribunal ordena que Jose Ismael peña regrese a la rectoría en 48 horas

El Tribunal Superior de Bogotá, en una sentencia proferida este martes 17 de febrero, ordenó al Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad Nacional posesionar a José Ismael Peña como rector de la institución en un plazo de 48 horas. Esto después de una tutela interpuesta por Peña y fallada en segunda instancia por la magistrada Luz Marina Ibañez, constituyendo una decisión contra la cual ya no hay más recursos de apelación.

Esta sentencia revoca lo proferido por la de primera instancia del Juzgado Cuarenta y Seis Laboral del Circuito de Bogotá, emitida el 21 de enero, en la que se concluía que no se habían vulnerado derechos fundamentales invocados por Peña y negaba que fuera restituido como rector.

El enredo con la rectoría de la Unal

A poco más de un año de que se cumpla el período 2024-2027 para el que fue elegida la actual rectoría, el enredado proceso que lleva esta universidad al respecto vuelve a tener un nuevo cambio. Hay que recordar que en marzo de 2024 el CSU eligió a José Ismael Peña como rector, en una decisión que fue ampliamente cuestionada por la comunidad universitaria.

Ante eso, Leopoldo Munera, quien ganó en la consulta hecha a los integrantes de la Universidad, fue designado como rector en junio de ese mismo año después de presiones de la comunidad universitaria y de que la entonces ministra de Educación, Aurora Vergara, se negara a dar el aval para que Peña pudiera ocupar el cargo.

Sin embargo, en septiembre de 2025, el Consejo de Estado decidió no anular la elección de José Ismael Peña Reyes como rector. Aunque dicho fallo no significara que volvería al cargo, abría una ventana jurídica para que pudiera insistir por la validez de esa primera decisión del CSU.

Dos meses después, en noviembre de 2025, esa misma institución anuló la resolución que designaba a Múnera como rector, y él se apartó del cargo, que fue asumido por el vicerrector Andrés Felipe Mora como rector encargado.

La tutela que cambió todo (otra vez)

Entre todo esto, y con base a la decisión de septiembre del Consejo de Estado, Peña presentó una tutela argumentando que aún tenia derecho a ejercer el puesto ya que no se anuló su designación y, aunque en primera instancia la respuesta fue negativa, en segunda consiguió volver al cargo.

Así, la nueva determinación ordena "REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Cuarenta y Seis Laboral del Circuito de Bogotá D.C., del 21 de diciembre de 2025 dentro de la acción de tutela promovida por JOSÉ ISMAEL PEÑA REYES contra la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO" y "ORDENAR al Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional de Colombia que, dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, adopte las medidas necesarias para hacer efectivo el ejercicio del cargo de Rector por parte del señor José Ismael Peña Reyes, conforme al Acta 05 del 21 de marzo de 2024″.