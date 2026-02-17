Mujer denuncia grave caso de agresión en reconocida cadena de almacenes en Bogotá: “me cuesta caminar del dolor”

En redes sociales se hizo viral la denuncia de una usuaria llamada Juanita Bogoya sobre un grave caso de agresión sucedido en un almacen de la cadena Alkosto en Bogotá. “Anoche un sujeto desconocido me agredió, pateando mi pelvis, pierna y partes íntimas. Si me pueden ayudar compartiendo para identificarlo será de mucha ayuda“, dice la descripción del video en el que la mujer describe la penosa situación.

Inició con agresiones verbales y comentarios clasistas

Bogoya explicó que se encontraba de compras en el Alkosto de la carrera 30, ubicado en la localidad de Puente Aranda, cuando se presentó un malentendido con una mujer que “estaba obstaculizando el paso”. Según relata, cuando su madre, quien la acompañaba en ese momento, le preguntó a la mujer si iba a pasar, esta dijo que no y posteriormente les dirigió comentarios “agresivos y clasistas” despues de que, sin intención, la rozaran con su carrito de compras.

“Nos dice que acaso nosotras donde vivimos, que claramente no vivimos donde ella vive” afirma, diciendo que la mujer llama a su mamá y le dice que alguien le pegó, por lo que poco después llega la familia de la persona que respondió con agresividad acompañada de un hombre, “presuntamente el papá o la pareja sentimental de esa persona”, dice Bogoya.

La violencia escaló en minutos

En el video, Bogoya, quien aparece con su cara rasguñada, continua narrando que el sujeto las trata de “ratas hijueputas” y añade: “yo me siento intimidada porque se acercó con mucha agresividad a mi mamá, quien estaba, además, con mi hermanito de 10 años”.

Por lo anterior, la presunta víctima explica que sacó su celular para grabar la agresión, pero el hombre se lo arrebató, lo lanzó lejos y la pateó en la pierna, la pelvis y la entrepierna. En ese momento, afirma, la mujer que estaba con el intenta interponerse, pero él la empuja, forcejea y rasguña a Bogoya en la mejilla y debajo del ojo.

La denuncia pública está acompañada de una grabación continuada por su hermano tras recuperar el teléfono. En ella, se ve al denunciado, detenido por su acompañante, intentando agredir a la mujer y diciendo que no le intimida ser grabado, mientras Bogoya, con rabia, intenta defenderse y llamar la atención sobre el hecho.

Denuncia violencia de género y señala negligencia

“Yo lo sigo confrontando públicamente, le sigo diciendo que el golpeó mis partes íntimas, es decir, me tocó mis partes íntimas sin mi consentimiento, lo que para mí es una agresión sexual terriblemente grave e intencionada”, subraya Bogoya, y señala que durante la situación “el almacén no activó el protocolo, nadie intervino a impedir que el siguiera agrediéndonos”.

La presunta víctima afirma que únicamente llegó una enfermera para acompañar a su hermano, pero que nadie le ofreció apoyo emocional. Además, expresa que no recibió ayuda por parte del almacén para buscar sus gafas, que fueron tumbadas por el supuesto agresor, pero que sí le ayudaron a la acompañante del hombre a buscar un arete que también había perdido y atribuía a la denunciante alegando que se trataba de un robo.

“Las patadas fueron bastante fuertes, en este momento tengo dificultades para caminar por el dolor (...) pero más allá de eso hago este video porque es un asunto sistémico, en donde se evidencia que para los hombres es públicamente aceptable agredirnos porque nos ven solas”, señaló Bogoya entre lágrimas.

Critica actitud de la Policía

Adicionalmente, la presunta víctima criticó el actuar de los uniformados que acudieron al lugar: “La Policía llega a decirme que tengo que ser más tolerante, que tengo que calmarme, que va a capturarme a mi junto a mi mamá (...), que me van a llevar a una URI, porque para ellos lo que sucedió fue una riña y no una agresión a pesar de que veían la desproporción entre este sujeto y yo”.

A su denuncia, que ha circulado en diferentes medios, respondió la Secretaría Distrital de la Mujer pidiéndole que se comunique a la línea púrpura. Desde que se publicó el video, usuarios y usuarias han manifestado su apoyo a Bogoya y han comentado recientes posts del almacen rechazando lo sucedido.