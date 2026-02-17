“No debí hacerlo”: Armando Benedetti se disculpa por comentarios sobre orientación sexual de Miguel Polo Polo

El ministro del Interior, Armando Benedetti, respondió en redes sociales a un video del representante a la Cámara Miguel Polo Polo sobre reiterados comentarios que ha hecho respecto a su orientación sexual. En la publicación, el congresista cuestiona, no sin otras opiniones discriminatorias, varios apuntes homofóbicos de Benedetti donde dice que a Polo Polo “se le moja la canoa”.

“Te ofendiste demasiado”

“Creí que tenías más sentido del humor pero veo que te ofendiste demasiado”, comenzó diciendo el ministro, y agregó: “lo cual no te puedo negar me da gracia después de ver cómo me trataste de ofender”.

Cabe señalar que en el video publicado por el representante, este dirige también varios comentarios homofóbicos a Benedetti, como al decirle “no va ser el último ni el primer corrupto, o marica, en el Pacto Histórico, y lo de marica lo digo por su amigo y ministro Florian, que el mismo dijo que se reconocía como ‘la marica’”. Esto último, refiriéndose al exministro de Igualdad Juan Carlos Florián.

Polo Polo le recordó a Benedetti denuncia por maltrato

Además, le acusó de “tener una curiosa obsesión” con él, y agregó: “le sugiero, señor Benedetti, que deje de proyectar sus propias inseguridades, y las de su jefe Petro, en mí”. Al decirlo, hizo alusión a los rumores de 2024 que hablaban de una supuesta relación del primer mandatario con una mujer trans durante una visita a Panamá.

Polo Polo también se refirió a las denuncias por violencia de genero y los señalamientos sobre actividades ilegales contra Benedetti, y finalizó con un cliché discriminatorio, al afirmar que si termina en una cárcel de Estados Unidos por órdenes de Donald Trump, sería víctima de abusos sexuales: “a quien sí parece que se le va a entrar el agua a la canoa, y bastante, es a usted, (...) en EE. UU. a los nuevos, a la carne fresca como usted, le dan buen uso”.

“No debí haberlo hecho”

El resto del trino de Benedetti consistió en una disculpa pues, según afirma, ha defendido los derechos de la comunidad LGBTIQ+, y por ello no fue acertado su comentario. “de pronto tienes razón, no debí haberlo hecho. He sido el que más ha defendido los derechos de la comunidad LGBTIQ+ y fui el primero en hacerlo cuando fui senador. Por ello mismo, no debí hacerlo”, agregó el jefe de la cartera del Interior.