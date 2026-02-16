Caos por retención de cerca de 1.500 funcionarios en el CAN en Bogotá cumple más de seis horas

Desde horas de la mañana de este lunes 16 de febrero han registrado protestas lideradas por comunidades articuladas en la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC). Los plantones, con los que han bloqueado la salida de instalaciones pertenecientes a entidades del gobierno, se dan en el Centro Administrativo Nacional (CAN), ubicado en la localidad de Teusaquillo, donde tienen lugar instituciones como el Ministerio de Educación y la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

Horas después han empezado a permitir la salida de mujeres

Los manifestantes han cerrado los accesos principales, negando el ingreso y salida de alrededor de 1.500 funcionarios hace más de seis horas. Recientemente, comenzaron a permitir la salida de mujeres, pero sin concluir los bloqueos, por lo que aún hay personas en el interior.

Además de lo anterior, en se han registrado enfrentamientos, agresiones, y quema de llantas, episodios que han mantenido la zona en constante tensión durante toda la jornada.

Las exigencias de las comunidades

Este episodio se da tras la llegada de cerca de 750 integrantes de comunidades indígenas, afrodescendientes y campensinas pertenecientes a 40 consejos comunitarios agrupados en la ACONC.

Actualmente, estos ciudadanos se alojan en el campus de la Universidad Nacional, y dicen haber llegado a la capital para comunicar sus exigencias directamente al Gobierno Nacional, por lo que no aceptan interlocución con las autoridades distritales.

Por su parte, el viceministro para el Diálogo Social, Gabriel Rondón, explicó que a las 2:00 de la tarde estaba programada una reunión con delegados de los consejos comunitarios y el Gobierno Nacional en la Defensoría del Pueblo, por lo que “no hay necesidad de bloquear los edificios”. “Le solicitamos a estas personas que permitan salir a la gente de los edificios y cumplir el acuerdo que teníamos”.