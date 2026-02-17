Mujer de 21 años asesinó con arma blanca a su esposo durante reunión familiar en Boyacá

Una reunión familiar celebrada la tarde del 14 de febrero en zona rural de Mongua, Boyacá, terminó en tragedia luego de que una joven de 21 años fuera capturada como presunta responsable del asesinato de su esposo. El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en la vereda Mata de Zarza, donde, según información preliminar, una discusión escaló hasta convertirse en un ataque con arma blanca.

La víctima fue identificada como Pablo Andrés Güezguán Joya, de aproximadamente 22 años, trabajador de las minas de carbón, una de las principales actividades económicas de este municipio boyacense. Su esposa, Ibeth González, de 21 años, fue retenida en el lugar por asistentes al encuentro hasta la llegada de las autoridades y posteriormente trasladada al comando de Policía del municipio.

Así ocurrieron los hechos en la vereda Mata de Zarza

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron hacia las 5:00 p. m., cuando en medio de la reunión familiar se desató un altercado. Testigos relataron que, tras los gritos y la confusión, algunos presentes intentaron auxiliar al joven, mientras otros impidieron que la mujer abandonara la vivienda.

Unidades de la Policía y personal de emergencias acudieron al lugar. Las autoridades confirmaron que el joven presentaba una herida profunda en el pecho, presuntamente a la altura del corazón. Aunque fue trasladado de inmediato a un centro asistencial, llegó sin signos vitales debido a la gravedad de la lesión.

La escena generó conmoción entre los habitantes de Mongua, quienes presenciaron el momento en que el joven era evacuado en ambulancia mientras su esposa, esposada, era conducida en una patrulla policial hacia la estación local.

Una pareja con planes de formar familia

Según versiones entregadas por allegados, la pareja se había casado hacía cerca de un año en una ceremonia religiosa en el municipio vecino de Monguí. Amigos y familiares aseguraron que ambos estaban consolidando su proyecto de vida y que dentro de sus planes principales se encontraba la posibilidad de tener su primer hijo.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las razones que habrían desencadenado el ataque. Las autoridades mantienen reserva frente a los móviles del crimen mientras avanzan las investigaciones.

Investigación en curso y situación judicial

La vivienda donde ocurrió el hecho fue acordonada por las autoridades, que realizaron labores de inspección técnica y recolección de material probatorio como parte de los actos urgentes adelantados por la Sijín. El cuerpo del joven permanece a la espera de los procedimientos forenses correspondientes.

Ibeth González fue capturada como presunta responsable del delito de homicidio y será puesta a disposición de la Fiscalía, que definirá su situación jurídica en las próximas horas.

Las autoridades esperan que el avance de las investigaciones permita esclarecer las circunstancias exactas que rodearon este caso que ha generado profundo impacto en Mongua y en el departamento de Boyacá.