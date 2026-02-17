Salió con un beso rumbo a clases y nunca volvió: la misteriosa muerte de estudiante de la Universidad El Bosque en Gachancipá

La muerte de un estudiante de la Universidad El Bosque tiene consternadas a su familia, compañeros y a la comunidad académica. El joven Cristian Esneider Martín Martín, de 16 años, salió en la madrugada rumbo a su jornada académica y horas después fue encontrado sin vida en una zona boscosa del municipio de Gachancipá, en el departamento de Cundinamarca.

Las autoridades avanzan en la investigación para esclarecer qué ocurrió desde el momento en que el estudiante abandonó su vivienda hasta el hallazgo de su cuerpo en una zona rural a cerca de 50 minutos de Bogotá.

Salió hacia la universidad y nunca regresó

De acuerdo con el relato de sus familiares, el joven salió de su casa hacia las 4:40 de la mañana, como lo hacía habitualmente, para dirigirse a clases en la universidad. Su despedida fue normal y no manifestó preocupación o situación fuera de lo común.

Con el paso de las horas, la familia comenzó a alarmarse al notar que no respondía llamadas ni mensajes. Aunque el celular permanecía encendido, el estudiante no contestaba, lo que aumentó la angustia en su entorno cercano.

Según su madre, el joven incluso había mencionado que no sabía si regresaría a almorzar, pero aseguró que volvería en la noche. Sin embargo, nunca llegó a su destino ni regresó a casa.

La pista clave: la ubicación del celular

Ante la falta de respuesta, la familia decidió rastrear el dispositivo móvil. La geolocalización arrojó que el teléfono se encontraba en Gachancipá, municipio ubicado al norte de Bogotá.

Tras conocer esta información, los familiares alertaron a la Policía y se desplazaron hasta la estación del municipio. Mientras algunos permanecían allí coordinando el procedimiento, otros iniciaron la búsqueda en compañía de uniformados hacia la zona montañosa que señalaba la ubicación del celular.

Después de varias horas de recorrido por el cerro y de ascenso en medio de la vegetación, el cuerpo del menor fue hallado hacia la 1:15 de la madrugada en un área boscosa, sin signos vitales.

¿Quién era el estudiante hallado muerto?

El joven cursaba primer semestre de Ciencias y Matemáticas. Según sus allegados, había obtenido uno de los mejores puntajes en las pruebas ICFES de su colegio, logro que le permitió acceder a una beca para iniciar sus estudios superiores.

Familiares, amigos y su pareja lo describen como una persona tranquila, dedicada al estudio y sin conflictos conocidos. De acuerdo con su círculo cercano, no existían antecedentes de amenazas, problemas personales o situaciones que anticiparan un escenario de riesgo.

Ante su desaparición, sus familiares también revisaron el correo electrónico y otros dispositivos del estudiante en busca de pistas, lo que ayudó a confirmar la ubicación del celular y orientar la búsqueda hacia zona rural de Cundinamarca.

Investigación en curso: sin hipótesis oficiales

Las autoridades judiciales iniciaron las investigaciones para determinar cómo llegó el joven hasta esa zona boscosa y cuáles fueron las circunstancias exactas de su muerte.

Por ahora, no se han entregado conclusiones oficiales sobre las causas del fallecimiento. Se espera que los resultados de los análisis forenses y la revisión de cámaras de seguridad permitan reconstruir la ruta que siguió el estudiante desde que salió de su vivienda hasta su hallazgo en la montaña.

La familia ha pedido celeridad y claridad en el proceso, con el objetivo de conocer la verdad sobre lo ocurrido y que el caso no quede sin resolver.

La muerte del estudiante ha generado conmoción en la comunidad universitaria y en redes sociales, donde compañeros y docentes han expresado mensajes de solidaridad y exigencias de justicia.

La Universidad El Bosque lamentó la muerte del estudiante

La Universidad El Bosque lamentó profundamente el fallecimiento de Cristian Esneider Martín Martín, estudiante del programa de Matemáticas y Ciencias de Datos y becado por el programa Jóvenes a la E, cuya muerte ha generado consternación en la comunidad académica.

A través de un pronunciamiento oficial, la institución expresó su solidaridad con la familia, compañeros y profesores del joven, y anunció la disposición de canales de apoyo psicosocial para quienes requieran acompañamiento en medio de esta difícil situación.

Asimismo, hizo un llamado a la prudencia y al respeto por la memoria del estudiante y el proceso que adelantan las autoridades, instando a evitar especulaciones o la difusión de información no confirmada.