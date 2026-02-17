Capturan a hombre señalado por el asesinato de un hincha del Atlético Bucaramanga en Cúcuta

Tras el análisis de más de 20 horas de videos de seguridad, fue capturado en el barrio Doña Nidia, en Cúcuta, el presunto responsable del asesinato de un hincha el pasado 27 de enero trás un partido de fútbol. El hombre detenido por la Policía de esa ciudad fue Wilder Arias, alias Franco, señalado del homicidio del aficionado del Atlético Bucaramanda Camilo Andrés Rojas Rey.

Lea también: Mujer denuncia grave caso de agresión en reconocida cadena de almacenes en Bogotá: “me cuesta caminar del dolor”

“No permitiremos que la fiesta del fútbol se convierta en una fiesta de la tristeza. Vamos a seguir trabajando por su seguridad”, dijo el coronel Libardo Fabio Ojeda, tras la captura, sobre los lamentables hechos en los que murió Rojas Rey.

El presunto agresor fue trasladado al búnker de la Fiscalía, donde quedó a disposición de la autoridad competente para avanzar en el proceso judicial por este crimen que habría estado motivado, según las primeras hipótesis, por la intolerancia entre hinchas.

El homicidio ocurrió en medio de desmanes

Actualmente, continúan las labores de verificación y rastreo para identificar a otras personas que, presuntamente, habrían participado en este hecho que se dio en medio de desmanes tras un partido entre Atlético Bucaramanga y el Cúcuta Deportivo. Al menos cinco personas más resultaron heridas en esa jornada que volvió a poner en el debate el eterno flagelo de la violencia entre aficionados.

Le puede interesar: “No debí hacerlo”: Armando Benedetti se disculpa por comentarios sobre orientación sexual de Miguel Polo Polo

Camilo Rojas, la víctima mortal de ese lamentable episodio, era un joven hincha del Bucaramanga de 24 años, quien fue atacado a las afueras del estadio. Relatos de testigos señalan que el hombre, quien portaba la camiseta de su equipo, fue rodeado por un grupo de seguidores del Cúcuta que le arrebataron la camiseta antes de apuñalarlo.