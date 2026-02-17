Alerta por intoxicación: niña dio positivo a fentanilo tras comer tamales, hay más víctimas

Una niña de 10 años de edad dio positivo a fentanilo tras presentar convulsiones luego de consumir tamales adquiridos en un puesto callejero en la colonia El Potro, en el municipio de Huauchinango, en la Sierra Norte de Puebla. El caso encendió las alertas sanitarias y ya es investigado por la Fiscalía estatal.

Los hechos ocurrieron el 14 de febrero, cuando al menos siete menores de edad comenzaron a presentar síntomas de intoxicación, por lo que fueron trasladados al Hospital General de Huauchinango para recibir atención médica.

Menor permanece hospitalizada tras dar positivo a fentanilo

Durante el noticiario conducido por Azucena Uresti, el reportero Paulo Yolatl confirmó que una de las menores presentó un cuadro más grave.

“Uno de los afectados es una niña de tan solo 10 años de edad que tras convulsionar le realizaron una serie de estudios y dio positivo a fentanilo, sí, a fentanilo, por lo que se encuentra en observación en el Hospital General de Huauchinango”, señaló el periodista.

De acuerdo con la información difundida, los otros menores ya fueron dados de alta y se encuentran en sus domicilios, mientras que la niña permanece bajo vigilancia médica.

Fiscalía investiga posible contaminación de los alimentos

Tras el caso, la Fiscalía General del Estado de Puebla abrió una carpeta de investigación para determinar cómo ocurrió la presunta contaminación.

“La Fiscalía ya abrió una carpeta de investigación para detener a los responsables y conocer si la contaminación con la sustancia pudo ocurrir en la preparación, en la distribución o en la comercialización de los tamales”, explicó Paulo Yolatl.

Hasta el momento, no existe una postura oficial detallada sobre el origen del fentanilo. El propio reportero aclaró que la hipótesis aún no está definida:

“Hasta el momento se desconoce el por qué se contaminó de fentanilo el tamal, si fue a propósito o si fue algún accidente de alguien que estaba consumiendo fentanilo en esa zona”.

Personal de la Secretaría de Salud únicamente ha confirmado el positivo a fentanilo de la menor, sin ampliar detalles sobre la investigación.

El caso continúa bajo análisis por autoridades sanitarias y ministeriales, mientras se espera información oficial que esclarezca cómo una sustancia de alto riesgo llegó a un alimento de consumo cotidiano.