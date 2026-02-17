TransMilenio reveló la millonada que le costaron los colados al sistema en 2025

La evasión en el pago es un problema que ha afectado históricamente las finanzas de TransMilenio

La evasión en el pago del pasaje de TransMilenio afecta profundamente las finanzas del sistema de transporte público de Bogotá. Así lo señaló el concejal de Bogotá Samir Abisambra, quien publicó algunas de las cifras que la empresa ha compartido sobre los ‘colados’ y el hueco presupuestal que dejaron durante el 2025.

En un comunicado de prensa publicado por el equipo del concejal, se conoció que el índice de evasión en el pago de pasajes se ubicó en el 13 %. En la práctica, esto se tradujo en que la evasión en el componente troncal generó una afectación económica de $265.048.729.898 pesos solo durante el 2025.

Entre otras causas, el equipo del concejal señaló que durante las obras de la Primera Línea del Metro de Bogotá se han tenido que desmontar puertas automáticas y sistemas de control de acceso que en el pasado lograban disminuir la evasión.

¿Cómo bajar el pasaje de TransMilenio?

El concejal de Bogotá Samir Abisambra señaló que para disminuir la tasa de colados es necesario que el sistema TransMilenio tome algunas medidas preventivas.

Entre otras cosas, sostuvo que el sistema debe contar con un control más inteligente, fortalecer los equipos permanentes en estaciones críticas y apoyarse en análisis de datos que le permitan identificar horarios y puntos en los cualees se registra una mayor evasión. Todo esto se debe hacer sin dejar de lado la cultura ciudadana, clave para generar un cambio en el comportamiento de los usuarios.

“Liderar una estrategia de cultura ciudadana, que combine pedagogía con beneficios como reconocer y premiar a usuarios frecuentes que pagan”, sostuvo el concejal Abisambra en su comunicado de prensa.

Adicionalmente, indicó que estrategias como TransmiPass, que permiten comprar paquetes de pasajes, pueden ser muy útiles para los ciudadanos.