Parece chiste pero es anécdota: La modalidad con la que en grupo están robando celulares en diferentes partes del país

Modalidad de robo a celulares / Lugar en Buenos Aires en donde reportaba señal el celular robado. (Foto: Captura de video revistaencuentro_col 14 de febrero de 2026 / Suministrada)

A través de las redes sociales se conoció un video que representa una modalidad de robo a celulares que se está registrando cada vez más en diferentes partes del país. Aunque indican que es una representación durante el Carnaval de Barranquilla, este tipo de robo se está registrando en el Metro de Medellín.

Recientemente, al interior del sistema Metro de la capital antioqueña se registró el mismo tipo de robo, en el que participa un grupo de personas, que luego de identificar a su víctima actúa.

Robo “con el empujón”, la modalidad con la que están robando celulares

En el video que circula en las redes, se observa la representación de cuando una persona está manipulando su teléfono en un espacio público, donde generalmente hay gran cantidad de personas, es empujado por la espalda para poderle raparle de la mano el aparato.

El pasado 4 de febrero, Juan Augusto Cardona se encontraba usando su celular, un IPhone 17 pro, mientras esperaba que llegara un tren del Metro de Medellín en la Estación Envigado, en sentido sur - norte. Lo tenía en la mano como de costumbre.

Cuando llegó el tren y la puerta del vagón se abrió, un grupo grande de personas se acercaron para subir y justo cuando dio el primer paso sintió un fuerte empujón por detrás y acto seguido le raparon el celular de la mano.

Las puertas del vagón se cerraron y las personas que estaban a su alrededor reaccionaron y le prestaron señal para conectarse al wifi y poder hacer sonar el celular. “La gente decía pongan cuidado a ver si suena, pero nunca sonó”, relata.

Observaba que el celular se dirigía hacia el centro, por lo que solo hasta que llegó a la Estación Industriales se bajó. “Se podía ver que íbamos en el mismo vagón pero al ir en una bolsa de aluminio, que anula la señal para que el GPS de la señal exacta pues no podía hacer mucho, y ya en la estación industriales dejó de mostrar”, relató.

Estando en la estación le reportó a la uniformada de la Policía lo que había sucedido. Sin embargo, la patrullera lo único que le dijo fue que debía poner la denuncia.

Desde ese instante empezó una carrera contra el tiempo para tratar de ubicar el aparato, se logró establecer esa noche la ubicación en el barrio Buenos Aires, hasta donde Juan llegó en compañía de el cuadrante de la zona, pero el aparato se entraba en un edificio y no era posible ingresar.

Aunque se contactó a la Secretaría de Seguridad de Medellín y a la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, la respuesta final era que no se podía hacer nada.

El aparato finalmente llegó al Opera, el lugar de venta de celulares del centro de Medellín, en donde a los pocos días la Sijín hizo un operativo y logró la recuperación de 150 aparatos. Sin embargo, 10 días después, el teléfono de Juan sigue enviando señal desde este lugar, sin que se pueda hacer nada.