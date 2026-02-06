Si le robaron el celular hace poco en Medellín así lo puede recuperar, encuentran 150 aparatos en mega operativo en el ‘Opera’

En las últimas horas, se ejecutó una intervención de la Policía Nacional en el centro de Medellín, específicamente en el sector conocido como el Opera, dejó como resultado la captura de cuatro personas y la recuperación de 150 teléfonos celulares reportados como hurtados, en un procedimiento para combatir el hurto y la comercialización ilegal de celulares.

El operativo participaron de más de 400 uniformados, quienes adelantaron diligencias de allanamiento y registro, además de controles y verificaciones a establecimientos comerciales dedicados a la venta y reparación de equipos móviles.

“Con más de 400 profesionales de policía adelantamos una intervención integral en el centro de la ciudad, específicamente en el sector conocido como Opera, logrando resultados contundentes contra el hurto y la comercialización ilegal de equipos móviles”, señaló el brigadier general William Castaño Ramos.

Durante el operativo se realizaron cuatro capturas en flagrancia por los delitos de receptación, acceso abusivo a sistemas de información y usurpación de derechos de propiedad industrial. De igual forma, las autoridades incautaron más de 10.000 accesorios falsificados, entre cargadores, estuches y auriculares, que eran comercializados de manera irregular.

La intervención permitió además la verificación de más de 5000 celulares, la imposición de 28 comparendos en aplicación de la Ley 1801 y la suspensión temporal de siete establecimientos por infracciones al Código Nacional de Seguridad y Convivencia.

Uno de los hallazgos más relevantes fue la ubicación de un centro de acopio clandestino, donde eran llevados los celulares que habían sido robados para ser modificados mediante sistemas conocidos como “cajas flashadoras”. Según las autoridades, estos equipos eran alterados con el fin de liberarlos y reintroducirlos al mercado ilegal.

El operativo contó con el acompañamiento de peritos designados por marcas afectadas, debido a la falsificación y comercialización ilegal de mercancía detectada en este sector del centro de la ciudad.

Quienes hayan reportados sus celulares como robados podrán hacer seguimiento con las autoridades competentes para verificar si está el suyo y lo pueden recuperar.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez publicó a través de su cuenta de X las imágenes del operativo.