Golpe al turismo sexual: Migración Colombia frena el ingreso de 4 agresores sexuales de EE.UU. en un solo día

Migración Colombia inadmitió en un solo día a cuatro ciudadanos estadounidenses que pretendían ingresar al país por los aeropuertos de Armenia, Barranquilla, Bogotá y Cartagena, todos reseñados por agencias de seguridad como agresores sexuales de menores de edad y considerados un riesgo para niños, niñas, adolescentes y la convivencia ciudadana.

En lo corrido de 2026, la entidad ha rechazado el ingreso de 15 extranjeros reseñados por delitos sexuales contra menores de edad, como parte de un control migratorio estricto y de la articulación internacional para combatir el turismo con fines de explotación sexual infantil transnacional.

La directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero López, informó que “Migración Colombia no para: en las últimas horas fueron inadmitidos cuatro ciudadanos estadounidenses que registraban alerta Angel Watch por delitos relacionados con explotación y abuso sexual infantil. Los casos se presentaron en los aeropuertos de Armenia, Barranquilla, Bogotá y Cartagena, como resultado de un control migratorio estricto y articulación internacional en materia de seguridad migratoria”.

Las inadmisiones se realizaron en el aeropuerto El Edén, en Armenia, tras la alerta migratoria asociada a un pasajero del vuelo 651 de la aerolínea Spirit, procedente de Fort Lauderdale. En el aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla fue inadmitido un ciudadano estadounidense reseñado como ofensor sexual que pretendía ingresar en el vuelo 1139 de American Airlines procedente de Miami.

En el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez, en Cartagena, fue inadmitido el pasajero del vuelo 859 de Spirit Airlines por antecedentes judiciales por hechos delictivos dolosos que representan un riesgo para la seguridad nacional. Finalmente, en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá, un pasajero del vuelo Spirit Airlines 807 procedente de Fort Lauderdale fue regresado a su país tras la alerta de la plataforma Angel Watch de personas con antecedentes por pedofilia.

Las cuatro inadmisiones fueron resultado de las alertas de la plataforma Angel Watch y del control migratorio permanente que realizan oficiales de Migración Colombia las 24 horas del día en las principales terminales aéreas, en coordinación con aerolíneas internacionales, para aplicar medidas de inadmisión y devolver a los viajeros al país de origen del vuelo.

Migración Colombia hace uso de la alianza con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, a través del programa Angel Watch, que permite identificar ciudadanos estadounidenses reseñados por delitos sexuales contra menores de edad. Autoridades de más de 120 países reciben estas notificaciones para tomar medidas preventivas y decidir sobre el ingreso de personas susceptibles de participar en turismo con fines de explotación sexual infantil, generación de pornografía y otros delitos de comercio sexual en línea.

Las alertas gestionadas por la entidad dejaron en 2025 al menos 110 personas inadmitidas en terminales aéreas de Medellín, Bogotá y Cartagena, relacionadas con delitos de agresión sexual contra menores de edad.