Aterrador: Informes revelan que aumentan los niños adictos a las drogas, están consumiendo desde los 12 años

A través de las redes sociales se han conocido videos en los que aparecen niños y adolescentes consumiendo drogas en plena calle. En muchos de ellos, hay un creador de contenido que se acerca a los menores, sostiene una conversación y les propone ingresar a un centro de rehabilitación. Las imágenes muestran a los menores inhalando sustancias, relatando cómo llegaron a vivir en la calle y describiendo entornos marcados por abandono, violencia y adicción.

Estos videos generan gran impacto y logran millones de reproducciones. Pero más allá que la viralidad, estos videos son la prueba de una realidad que se se ve en las estadísticas oficiales: el consumo de drogas entre niños y adolescentes en varias ciudades del país está en aumento.

En Colombia nos niños están iniciando cada vez más temprano el consumo de drogas

El Colombiano reveló el informe de la concejal de Bogotá Diana Diago, que está basado en datos de la Secretaría de Salud, en donde se evidencian casos de menores de edad que son consumidores de marihuana, con un crecimiento de un 156 % entre 2023 y 2025, al pasar de 677 a 1.739.

La marihuana es la sustancia que más consume la población infantil y juvenil. Durante 2024, se reportaron 10 casos en niños entre los 6 y 11 años, mientras que en adolescentes de 12 a 18 años se registraron 1.729 casos.

El consumo de tusi entre menores también aumentó de manera significativa, pasando de 792 casos en 2023 a 1.568 en 2025, lo que representa un incremento cercano al 98 %.

Para la concejal Diago los números evidencian un patrón preocupante y es que los menores no solo consumen más, sino que lo hacen a edades cada vez más tempranas.

El Informe del Hospital Carisma, conocido por el mismo medio, indicó que la edad en la que los niños se están iniciando en el consumo de drogas en Antioquia ya llegó a un promedio de 12,5 años.