“Mi hijo está enfermo y lo tratan como delincuente”: el angustiante relato de congresista colombiana por retención en EE. UU.

La representante a la Cámara por Bolívar, Ángela Vergara, denunció públicamente que su hijo se encuentra retenido desde hace unas semanas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos. La congresista alertó sobre las duras condiciones de reclusión que enfrenta el joven y le hizo un llamado al Gobierno colombiano y a la Cancillería para intervenir de manera urgente y garantizar la repatriación y protección de los colombianos afectados por las autoridades migratorias norteamericanas.

El caso salió a la luz luego de una serie de publicaciones en las cuentas de X e Instagram de la legisladora. Vergara explicó que su hijo residía en territorio estadounidense de forma legal, en condición de exiliado y con una fecha ya programada para su audiencia dentro de un proceso de asilo.

De acuerdo con la congresista del Partido Conservador, el joven carece de antecedentes penales o infracciones de tránsito. Pese a ello, fue privado de la libertad. “Guardé silencio porque el dolor primero se vive en lo íntimo y porque creí en las garantías que podía ofrecer la justicia norteamericana, pero hoy es necesario decirlo”, reconoció la funcionaria al hacer pública la situación.

Enfermedad e incertidumbre en las celdas

El testimonio de la representante trasciende su situación familiar y pone el foco en el impacto físico y psicológico de las detenciones prolongadas. En un relato difundido en sus historias de Instagram, Vergara detalló lo siguiente:

“Mi hijo no es un indocumentado, es otro latino más que está sufriendo en carne propia lo que miles de latinos padecen hoy en Estados Unidos. Mi hijo está enfermo, al igual que todos los que se encuentran con él en esa celda; personas que, como él, no son delincuentes. Por eso, con este grito desesperado como madre, pido la intervención del Estado para que los colombianos puedan regresar de manera rápida a su país, a su casa”, Mencionó la congresista.

La denuncia expone la realidad de decenas de colombianos que se encuentran en estas condiciones. Según la congresista, estos ciudadanos son tratados con rigor penitenciario, privados de la libertad durante meses mientras esperan la asignación de un vuelo que les permita regresar a casa.

Reclamo directo a la Cancillería

Ante el estancamiento de su situación en las cortes estadounidenses, Vergara elevó una petición de carácter humanitario a la administración nacional. Su exigencia se centra en activar rutas diplomáticas efectivas para verificar el estado de los detenidos.

“Alzo la voz desde lo humano por las familias que sufren sin ayuda; por colombianos que hoy son tratados como delincuentes sin serlo”, puntualizó. La solicitud de la congresista busca que el Estado asuma un rol activo que brinde acompañamiento real a los migrantes y agilice los vuelos de retorno.

Cifras en rojo: se disparan las detenciones de colombianos

El caso que expone la legisladora refleja una realidad que las estadísticas respaldan con crudeza. Los registros del Proyecto de Datos de Deportación evidencian un incremento drástico en las retenciones de connacionales desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump.

Entre el 20 de enero y el 15 de octubre de 2025, el ICE arrestó a aproximadamente 6.814 colombianos un aumento de estas frente a las 3.161 capturas reportadas en el mismo lapso del año anterior.

Con este panorama, Colombia se consolida como la séptima nacionalidad más golpeada por los operativos de esta agencia federal, en un listado regional encabezado por México, Guatemala, Honduras y Venezuela.