Suspensión del alza del salario mínimo: ¿qué pasará con productos y servicios que ya subieron de precio?

Después de que el Consejo de Estado tomó la decisión de suspender de forma provisional el incremento del salario mínimo decretado por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, han surgido múltiples dudas sobre los efectos que podría tener la medida en los productos y servicios que ya aumentaron de precio.

(Lea además: ATENCIÓN: Consejo de Estado suspende el aumento del salario mínimo decretado por Petro).

Para empezar, hay que decir que la decisión del Consejo de Estado no aplicará de forma inmediata. De acuerdo con el auto de la alta corte, el Gobierno Nacional tendrá ocho días para emitir un nuevo decreto de aumento del salario mínimo. Mientras ese nuevo decreto queda en firme, el decreto anterior seguirá vigente.

“Durante el lapso comprendido entre la notificación de esta providencia y la fecha de publicación del referido acto administrativo, el valor del salario mínimo para la vigencia 2026 seguirá correspondiendo al establecido en el Decreto 1469 de 2025″, sostuvo el Consejo de Estado en su decisión.

Consejo de Estado explicó qué pasará con “obligaciones y derechos” que se calcularon con base en el mínimo

Pero, ¿qué pasará con los productos y servicios que ya aumentaron su precio teniendo en cuenta el alza del salario mínimo? El Consejo de Estado se refirió a este tema en un aparte del auto.

“La suspensión provisional de los efectos del Decreto 1469 de 2025 no tendrá ningún efecto sobre las obligaciones y derechos que se calcularon con base en el valor del salario mínimo del año 2026 allí establecido y que fueron efectivamente causadas o pagadas con anterioridad a la publicación del nuevo acto administrativo que se ordena en esta providencia”, explicó el Consejo de Estado.

En todo caso, expertos han señalado que aún hay dudas jurídicas sobre esta medida y se espera que la alta corte y el Gobierno Nacional las aclaren en los próximos días.