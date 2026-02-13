¿En cuánto quedaría el aumento del salario mínimo tras suspensión del Consejo de Estado? Esto dijo Benedetti

Tras decidir que suspende provisionalmente el decreto que incrementó el salario mínimo para el 2026, el Consejo de Estado le dio ocho días al Gobierno del presidente Gustavo Petro para emitir un nuevo decreto. Ahora hay expectativa sobre cuál será el nuevo valor que fijará el Gobierno Nacional.

En el decreto original, el Gobierno del presidente Petro fijó un incremento del 23,7 % en el salario mínimo, lo que lo dejó en $ 1.750.905 pesos y en 2 millones con el auxilio de transporte. La pregunta que queda en el aire es si el nuevo valor será inferior al que se había fijado inicialmente.

Vale decir, sin embargo, que el Consejo de Estado no le ordenó expresamente al Gobierno que reduzca el monto del salario mínimo. Puntualmente, le pidió tener en cuenta varios criterios como el contexto económico, un análisis del impacto de la medida y que cualquier parámetro que sea incluido esté sustentado por informes de autoridades económicas o estadísticas, entre otras cosas.

Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, señaló que el Gobierno Nacional trabajará por mantener el aumento del salario mínimo tal y como está.

“Ustedes tranquilos que el Gobierno de Petro pondrá un recurso de reposición ante la medida del Consejo de Estado. Se van a fundamentar otra vez los factores por los cuales el Consejo de Estado lo tumbó y el 28 de febrero usted va a recibir otra vez su salario mínimo aumentado en un 23 %. El Gobierno va a responder, le va a cumplir y va a hacer lo necesario para que los pobres siempre estén bien”, concluyó Benedetti.

¿Qué dijo Petro sobre la suspensión al alza del salario mínimo?

A través de su cuenta oficial en la red social X, el presidente Gustavo Petro advirtió que el decreto de incremento del salario mínimo para el 2026 se expidió acatando la Constitución. Incluso, dejó entrever que el nuevo decreto que el Consejo de Estado le pide expedir sería muy similar al decreto original,

“El decreto transitorio que pide el magistrado, mientras resuelve de fondo el consejo de estado, seguirá las ordenes de la Constitución, respetaré su decisión pero actuaré de acuerdo a la constitución. Por respeto la magistrado, el ministro de trabajo hará una reunión de concertación de inmediato y solicito la reunión de la coordinación de movimientos sociales para estudiar la actitud y el nuevo decreto que se expedirá. La reunion de concertación se hará a luz de las últimas mediciones económicas y estudios, que muestran la incidencia marginal del salario vital en el incremento de precios en algunos productos alimenticios”, advirtió el presidente Gustavo Petro.

Adicionalmente, señaló que tendrán en cuenta la incidencia del alza de la tasa de interés en aspectos como el empleo, el déficito fiscal y los precios en Colombia.

“Suspender un decreto de salario mínimo vital pone en riesgo la constitución que no permite deteriorar el poder adquisitivo del salario y anular la prerrogativa del gobierno y sus derechos en materia de salario. Dado el carácter social o antisocial que una medida sobre salarios debe tener. Invito al pueblo trabajador a expresarse sobre este asunto. El poder judicial debe saber que el gobierno se debe al voto que lo eligió y a la constitución nacional”, concluyó el primer mandatario.