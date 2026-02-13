Le piden a Galán que le baje al pasaje de TransMilenio tras suspensión del alza del salario mínimo

La reciente decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el decreto de aumento del salario mínimo para 2026 ha causado un gran número de efectos políticos y económicos. Uno de ellos fue en Bogotá, donde varios concejales le están pidiendo al alcalde Carlos Fernando Galán que le baje a la tarifa de TransMilenio.

(Lea además: Polémica en El Campín: exponen a “poderosos” que habrían bloqueado la avenida NQS tras partido de Millonarios).

En efecto, para este 2026 el pasaje de TransMilenio aumentó $350 pesos en comparación a la tarifa del 2025. Uno de los argumentos que usó la Alcaldía para subirle fue que el sistema debía afrontar el aumento del salario mínimo decretado por el Gobierno Petro.

“Gobernar es tomar decisiones y asumir las consecuencias. El sistema de transporte público de Bogotá tiene 35 mil trabajadores, muchos de ellos con una remuneración vinculada al salario mínimo. Por eso, es inevitable que la tarifa del transporte público suba. Y no es sólo en Bogotá, sino en la mayoría de ciudades del país”, señaló Galán el pasado 13 de enero.

En vista de los nuevos ajustes, varios concejales han señalado que el Distrito también debería bajarle al pasaje de TransMilenio.

“El alcalde Carlos Fernando Galán aumentó el pasaje de TransMilenio con el argumento del incremento del salario mínimo. Ahora que el Consejo de Estado suspendió provisionalmente ese aumento, corresponde que la Alcaldía Bogotá y TransMilenio suspender también el incremento de 350 pesos en el pasaje. Eso es actuar con coherencia y responsabilidad ante los bogotano”, sostuvo el concejal Julián Espinosa, del partido Alianza Verde.

Pero no fue el único cabildante que se pronunció en ese sentido. “Como concejal de Bogotá me permito preguntarle a TransMilenio (también lo haré por medios formales) lo siguiente: ¿Cuándo van ustedes a bajar el precio de la tarifa de Transmilenio? Incrementaron $350 por el aumento del salario mínimo y así mismo deben responder ahora", advirtió el concejal Julián Triana.

Mientras tanto, la concejala del Pacto Histórico Heidy Sánchez-Barreto también le recordó a Galán que el aumento del salario mínimo fue un argumento para incrementar el pasaje de TransMilenio.

“¿Se entiende con el pronunciamiento del Consejo de Estado que las decisiones administrativas basadas en el aumento del 23% del salario mínimo también se deben suspender y ajustar? Porque, así como argumentaron para subirle, igualmente, alcalde Carlos Fernando Galán, el pasaje de Transmilenio y el resto del SITP también debería ajustarse acorde a las nuevas decisiones. ¿O, en el caso del pasaje del transporte público, solo son eficientes y responden cuando es en contra de los más pobres?“, se preguntó la concejala.

¿Qué dijo el Consejo de Estado sobre productos y servicios indexados al salario mínimo?

Vale decir, sin embargo, que el Consejo de Estado aclaró que su decisión no necesariamente cobija rubros distintos al salario mínimo.

"La suspensión provisional de los efectos del Decreto 1469 de 2025 no tendrá ningún efecto sobre las obligaciones y derechos que se calcularon con base en el valor del salario mínimo del año 2026allí establecido y que fueron efectivamente causadas o pagadas con anterioridad a la publicación del nuevo acto administrativo que se ordena en esta providencia”, puntualizó el Consejo de Estado en su decisión.