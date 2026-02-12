Petro canceló su viaje a Alemania por la emergencia en Córdoba: “¡No están y jamás los dejaremos solos!"

Este miércoles, 11 de febrero, el presidente Gustavo Petro anunció que cancelaría su próximo viaje internacional, el cual tenía como destino a Múnich, Alemania. El mandatario aseguró que la razón por la que no iría al viaje es por la emergencia que se vive en Córdoba, en donde está operando el gobierno nacional.

Petro tenía programado este viaje internacional a Alemania, en donde participaría de una conferencia de Seguridad.

Petro canceló su viaje a Alemania para atender la emergencia en Córdoba

“He decidido cancelar mi participación en la Conferencia de Seguridad en Múnich - Alemania, debido a la emergencia que viven las y los colombianos en el norte del país por la situación invernal y la crisis climática”, escribió a través de su cuenta de X, antes Twitter.

Petro indicó que está en Córdoba atendiendo la emergencia. “En estos momentos seguimos atendiendo la emergencia en Córdoba con todo el gobierno nacional. ¡No están y jamás los dejaremos solos!“, dijo.

De acuerdo con los reportes el departamento de Córdoba atraviesa una catástrofe ambiental sin precedentes debido a un fuerte frente frío que ha provocado inundaciones masivas en 24 de sus 30 municipios, afectando a más de 40.000 familias. Ante la magnitud de la crisis, el presidente ha propuesto la declaratoria de una emergencia económica, social y ambiental para movilizar recursos de manera inmediata, mientras que la Gobernación de Córdoba ordenó la suspensión de clases y la evacuación urgente de las poblaciones ribereñas por las crecientes súbitas de los ríos Sinú y San Jorge.

La emergencia también ha desatado una intensa confrontación política; el mandatario acusó a congresistas de la región de “quitarle la comida a la gente” al hundir leyes de financiamiento y posteriormente solicitar fondos para la tragedia.

Asimismo, Petro arremetió contra las generadoras de energía, calificando su gestión de los embalses como “cínica” y solicitando la renuncia del gerente de la hidroeléctrica Urrá, a quien responsabiliza parcialmente por el agravamiento de las inundaciones en el Caribe colombiano.