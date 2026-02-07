Petro plantea declarar emergencia económica en Colombia ante tragedia ambiental por frente frío

El presidente Gustavo Petro anunció que el Gobierno Nacional se prepara para declarar la Emergencia Económica, Social y Ambiental en Colombia, como respuesta a la grave crisis provocada por las inundaciones causadas por un frente frío que ha afectado principalmente al Caribe colombiano, dejando miles de damnificados y un fuerte impacto humanitario.

Para leer:Un nuevo frente frío se acerca al Caribe y provocará fuertes lluvias en varias regiones del país, según alerta de autoridades

Inicialmente, el mandatario había planteado la medida para los departamentos de Córdoba y Sucre, dos de las regiones con mayores afectaciones. Sin embargo, este sábado 7 de febrero, el Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (CNGRD) recomendó al Gobierno que la emergencia económica se declare a nivel nacional, tras más de ocho horas de deliberaciones técnicas.

Petro evalúa emergencia económica en todo el país tras crisis humanitaria por lluvias extremas

La decisión se fundamenta en la magnitud de la tragedia provocada por el temporal de lluvias, que hasta el momento deja un saldo de 14 personas muertas, dos desaparecidas y cerca de 50.000 familias damnificadas en diferentes regiones del país.

¿Por qué declaran emergencia económica en Colombia?

El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Carlos Carrillo, explicó que durante el transcurso del día continuarán las reuniones del Consejo para consolidar los argumentos técnicos que permitirán al Ejecutivo formalizar la declaratoria.

“Posterior a la respuesta que nosotros estamos en capacidad de financiar, vendrá un proceso de recuperación que muy seguramente le va a costar al país billones de pesos. En este momento de estrechez fiscal, el Estado colombiano no tiene la capacidad de responder a un desafío como ese y será necesaria la declaratoria de la Emergencia Social, Económica y Ambiental”, afirmó el funcionario.

Carrillo también señaló que lo ocurrido en los últimos días en Córdoba, Antioquia y gran parte de la costa Caribe constituye un evento sin precedentes. “Es un fenómeno que no era posible prever y que está generando afectaciones en centenares de miles de hectáreas”, sostuvo.

Las cifras oficiales dan cuenta de la gravedad de la situación: al menos 9.000 viviendas destruidas, 43.900 familias damnificadas y más de 35.000 hectáreas de tierra inundadas, afectando tanto a zonas urbanas como rurales.

A estos datos se suman 104 emergencias atendidas en 14 departamentos, así como 21 operaciones de asistencia humanitaria desplegadas para socorrer a más de 27.000 familias, incluyendo el transporte de equipos técnicos, maquinaria amarilla y personal especializado para mitigar la crisis.

Lluvias extremas y crisis climática en el Caribe

Durante una sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Gestión del Riesgo, el presidente Petro explicó que este fenómeno está directamente relacionado con la crisis climática global, que ha incrementado la intensidad y frecuencia de los eventos extremos en todo el mundo.

Según el mandatario, se trata de un evento imprevisible que desbordó la capacidad de respuesta local y regional, agravando una situación que ya era crítica en varios municipios de Córdoba y Sucre.

“La magnitud de lo ocurrido demuestra que estamos ante una nueva realidad climática. Estos eventos no solo serán más frecuentes, sino más destructivos”, advirtió Petro, al insistir en la necesidad de fortalecer las políticas de prevención, adaptación y gestión del riesgo.

La posible declaratoria de la emergencia económica en Colombia permitiría al Gobierno acceder a recursos extraordinarios, acelerar procesos contractuales y destinar fondos especiales para la atención humanitaria, la reconstrucción de infraestructura y el apoyo directo a las comunidades afectadas.

Mientras se define la medida oficial, miles de familias continúan enfrentando la pérdida de sus viviendas, cultivos y medios de subsistencia, en lo que ya se considera una de las peores emergencias climáticas del Caribe colombiano en los últimos años.