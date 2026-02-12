Detienen a padres por golpear y fracturar los huesos de su bebé de un mes

La justicia peruana ordenó nueve meses de prisión preventiva para una pareja acusada de maltratar de forma sistemática a su hija de apenas un mes de nacida. Los detenidos, identificados como Roberto Carlos, de 38 años, y Silvana Beatriz, de 23, enfrentan cargos por el presunto delito de lesiones graves mediante violencia familiar, tras los hechos registrados en el asentamiento humano Los Conquistadores, en el distrito de Nuevo Chimbote.

El Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia del Santa tomó la determinación tras analizar las pruebas presentadas por el Ministerio Público.

Durante el proceso inicial, los progenitores ofrecieron versiones contradictorias sobre el origen de las lesiones, intentando justificar el estado de la menor con una supuesta caída accidental en su domicilio.

Sin embargo, los exámenes médicos revelaron un panorama incompatible con un accidente doméstico, activando de inmediato los protocolos de protección infantil.

El reporte del estado de salud de la recién nacida describe una situación crítica. Debido a la gravedad de los traumatismos, fue necesario su traslado urgente desde el Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón hacia la Unidad de Cuidados Intensivos del Instituto Nacional de Salud del Niño en San Borja.

El parte médico detalla que la víctima presenta politraumatismo, fracturas en ambos brazos, en una pierna y en una costilla, además de contusiones severas en el cráneo.

Zulema Tomás, directora del INSN, informó que la mayor preocupación radica en un hematoma intracraneal o coágulo cerebral que mantiene el pronóstico de la menor como reservado.

A este cuadro de violencia física se suma un diagnóstico de desnutrición aguda, anemia moderada e hipoglicemia severa al momento de su ingreso. La especialista calificó como inaudito el nivel de daño acumulado en el cuerpo de una lactante de tan corta edad, resaltando la multiplicidad de las fracturas.

La comunidad de Chimbote manifiesta una profunda indignación ante los detalles del caso, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para determinar el tiempo exacto durante el cual la menor fue víctima de estas agresiones.

Con la medida de prisión preventiva, el Poder Judicial busca asegurar la presencia de los acusados durante el proceso penal y evitar cualquier entorpecimiento de las diligencias. La evolución neurológica de la bebé resultará determinante para establecer la tipificación final del delito y la severidad de la condena que podrían recibir los padres.